Toto idú urobiť s predraženými hypotékami. Zverejnili prvé opatrenie, ktoré má pomôcť Slovákom

Vláda chce v tejto chvíli vyriešiť pomoc s drahými hypotékami pre končiaci sa rok 2023, pravdepodobne formou daňovej úľavy. Dlhodobejšie riešenie, ktorého súčasťou majú byť aj banky, by sa malo prijímať v budúcom roku.

Konkrétny materiál zatiaľ nezverejnili

Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba. Informáciu k návrhu postupu riešenia vysokých úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch predložilo Ministerstvo financií (MF) SR na rokovanie vlády ako ústnu informáciu, ktorú kabinet vzal na vedomie. Konkrétny materiál k nej zatiaľ nezverejnili.

Ilustračné foto. Foto: TASR/Dano Veselský

Minister financií Ladislav Kamenický by mal príslušnú legislatívu predložiť do Národnej rady (NR) SR v najbližších dňoch, avizoval po rokovaní vlády premiér Robert Fico. Rokovať by sa o nej malo v skrátenom legislatívnom konaní.

Aká by bola hranica?

„V roku 2023 došlo k mnohým refixáciám úrokových sadzieb, kedy napríklad dostal hypotekárny úver človek za 1 % a zrazu úrok vyskočil na 5 %. Mechanizmus, ktorý použijeme v roku 2023, bude iný ako ten po roku 2024, ale zmena je v tom, že budeme riešiť aj tento rok a nebudeme sa sústreďovať len na nové veci,“ doplnil.

