Otec alkoholik ju vyhodil na ulicu, keď mala 16. Dievčina sa z úplného dna vypracovala úplne sama

Už v skorom veku sa dostala do pestúnskej starostlivosti a vyrastala bez svojich rodičov. Chloe Pomfretová je dôkazom, že sny nikdy nie sú príliš veľké a v živote môžeme dosiahnuť čokoľvek. Sama bola totiž na úplnom dne a stratila chuť žiť. Už ako 16-ročná sa totiž ocitla doslova na ulici, kde musela žiť potom, ako ju vyhodili z domu. V tom čase nestratila len strechu nad hlavou, ale aj svojho najdrahšieho starého otca. Aj napriek tomu sa jej podarilo stať študentkou Oxfordskej univerzity.

Z rodiny do rodiny

Keď mala Chloe ešte len päť rokov, oddelili ju od svojich rodičov a súrodencov. Mama a otec sa opíjali, nevyhýbali sa ani drogám a svoje deti zanedbávali. Chloe sa musela vyrovnať s obrovskou traumou, zrazu už nemohla žiť so svojimi milovanými súrodencami. Ranu, ktorú jej vytvorilo rozdelenie rodiny, však aspoň sčasti ošetrila starostlivá a skvelá náhradná rodina. Keď sa Chloe pozerá späť, obdobie so svojou druhou rodinou považuje za tie najlepšie roky svojho života, píše Daily Mail.

Následne sa osemročné dievča opäť presťahovalo k otcovi, kde len prežívalo zo dňa na deň. Opäť sa vrátila do prostredia, z ktorého ju pred niekoľkými rokmi vytrhol štát a vzťahy vo svojej biologickej rodine popísala ako „umelé“. O tri roky neskôr sa presťahovala k svojmu starému otcovi, ktorý sa stal jej všetkým. Chloe tvrdí, že vždy stál po jej boku, napriek tomu, že sám bojoval s rakovinou, „[...] bez ohľadu na to, ako hlúpo som sa cítila, alebo aké hlúpe moje správanie bolo.“

Stratila milovaného dedka

Dedkovi so všetkým pomáhala a pomedzi to sa stíhala aj intenzívne učiť. Niekedy si dokonca vyžiadala aj bonusovú domácu úlohu. V jeden deň predtým, ako odišla do školy, sa so starým otcom posledný krát porozprávala. Kým ona totiž sedela v lavici, jej najmilovanejší človek na celom svete odišiel z tohto sveta. „Potom, približne o pol dvanástej, som dostala správu od môjho otca, že starý otec odišiel,“ spomína si na stratu Chloe. V tom momente sa jej zrútil svet, dokonca ju opustila láska ku vzdelávaniu.

Článok pokračuje na ďalšej strane: