Šupky z uhorky sa oplatí nevyhodiť. Ponúkame vám päť spôsobov, ako pomôžu zdraviu a v domácnosti

Často ich jednoducho vyhodíme, hoci je to škoda. Reč je o cibuľových, zemiakových či banánových šupkách, ktoré majú mnohokrát až zázračné účinky, o ktorých nevieme. Medzi zeleninou a ovocím sa nájdu aj ďalšie plody, ktorých šupiek by ste sa určite nemali zbavovať. Pozrite sa s nami na to, ako môžu poslúži vášmu zdraviu tie z uhoriek.

5. Na osvieženie vzduchu

Pri krájaní a šúpaní uhorky si ponechajte odrezky. Stačí ich totiž len dať do hrnca s vodou, pridať trochu citrónu a povariť. Následne tekutinu prelejte do fľaše s rozprašovačom a používajte ako osviežovač vzduchu. Uhorkové odrezky majú totiž veľmi jemnú a príjemnú vôňu, ktorá osvieži najmä v lete.

4. Na topánky aj zrkadlo

Šupky z uhoriek sa dajú v domácnosti využiť naozaj rôzne a na všakovaké možné spôsoby - vedeli to už naše staré mamy. Keď nimi napríklad pretriete zrkadlo v kúpeľni, nebude sa zahmlievať. Taktiež nimi skúste potrieť a potom vyleštiť tmavé kožené topánky. Dodajú im naozaj krásny lesk.

3. Na mravce

Máte doma problémy s mravcami? Siahnite po uhorke a mravce sa budú okamžite pratať. Alkaloidy v uhorkách totiž slúžia ako prirodzený odpudzovač mravcov. Použite ich teda na prah, zárubne či parapetu, prípadne nájdite ďalšie miesta, cez ktoré mravce zvyknú vstupovať do domu. Po týchto miestach potom prechádzajte vnútornou stranou šupky a opakujte to niekoľko dní.

