VIDEO: Evinu chladničku riešia tisícky ľudí. Jej nekonečná kreativita ich rozdelila na dva tábory

Dôležitý je nielen interiér bytu, myslí si Eve z Floridy a presviedča o tom kopu ľudí. Kreatívna žena totiž sociálne siete zásobuje aj novým prevedením jej chladničky. Popri potravinách tak nechýbajú obrázky jej mačky, izbové rastliny, balóny či zátišia s cestovinami. Kvety často vymieňa za čerstvé, aby každé otvorenie pôsobilo sviežo.

Nový módny trend však z globálneho pohľadu nenašiel pochopenie u ostatných žien a mnohé vyjadrili svoje obavy. Predstava, že by k ich povinnostiam mal pribudnúť aj dizajn vnútra chladničky, ich doslova vydesila.

„Vidím to prvýkrát. To už naozaj budeme zdobiť aj chladničky? Rok 2023 sa mi zatiaľ vôbec nepáči,“ píše jedna zo žien. Iné nechápu ani to, že sa v jej chladničke vôbec našlo miesto na ozdoby, keďže do ich chladničiek sa sotva vojdú potraviny. Ďalšia však má iný názor. „Och, milá myšlienka! Teraz už len musím donútiť môjho manžela, aby aj on udržiaval chladničku peknú a upratanú,“ uviedla.

„Som slobodná, nemám manžela ani deti a moja chladnička sa mi páči takto. Kvetinári tiež dávajú svoje kvety do chladničky a ľudia si aj tak myslia, že je to šialené len preto, lebo to nerobia oni,“ dodáva Eve.