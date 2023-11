Pri Koleníkovi mala motýliky v bruchu, šťastie našla inde. Petra Dubayová je s hercom, ktorý ju vie rozosmiať

„Na tú úlohu ste ako stvorená,“ píšu jej na sociálne siete fanúšikovia seriálu Dunaj, k vašim službám. Herečka Petra Dubayová v ňom hrá speváčke a predavačke v oddelení módy Eve Dušekovej, ktorá padla do oka seriálovému Walterovi Klausovi v podaní Jána Koleníka. Petra Dubayová otvorene priznala, že pri Koleníkovi mala motýliky v bruchu, no verná je takmer sedem rokov inému hercovi.

Mala motýliky v bruchu

So seriálovou Evou má podľa jej slov toho veľa spoločného. „Na Eve ma baví, že je veľmi cieľavedomá, nikdy nikomu nechcela ublížiť, aj keď sa tomu bohužiaľ nevyhla. Myslím si, že jej cieľavedomosť a zápal pre veci mám tiež,“ prezradila v rozhovore pre SME Petra Dubayová, ktorá priznala, že spoločnú majú aj naivitu. Naopak, na postave Evy ju hnevá, že vie byť prostoreká, no vie ju v mnohých momentoch pochopiť.

V seriáli sa jej najlepšie hrá s Lesanou Krauskovou a Kristínou Svarinskou, na ktoré nedá dopustiť, no skvelým kolegom je aj Ján Koleník, ktorý hrá nekompromisného nacistu. „On je človek, ku ktorému som mala samozrejme zo začiatku veľký rešpekt,“ povedala pre Markízu Petra Dubayová, ktorá rýchlo zistila, že nemá dočinenia s hercom, ktorý by mal obrovské maniere.

„Od začiatku to bolo veľmi uvoľnené. On sa snažil každú situáciu uvoľniť a zabaviť ma, aby som nemala stres,“ prezradila. A aj keď otvorene hovorí, že keď sa s ním prvýkrát stretla, mala v bruchu motýliky, pozerá sa naňho najmä ako na dobrého a vtipného človeka. Nechce ho nálepkovať len ako sexsymbol.

Petra Dubayová pre Šarm uviedla, že dostala tých najlepších hereckých partnerov, akých mohla a súkromnom živote je tým najlepším partnerom slovenský herec, s ktorým je takmer sedem rokov.

Bola to chémia

„Vnímala som ho ako herca, ktorého som obdivovala, a keď sme sa bližšie zoznámili, tak som to vlastne hneď vnímala ako niečo iné ako kamarátstvo. A myslím, že chémia bola od začiatku vzájomná,“ prezradila pre Šarm Petra, ktorá šesť a pol roka tvorí pár s hercom Vladislavom Plevčíkom, ktorý účinkuje na Novej scéne.

Svadbu podľa jej slov neplánujú, nechávajú tomu voľný priebeh a možno sa to stane o týždeň alebo aj o šesť rokov. Najdôležitejšie podľa Petry je, že sú spolu šťastní a že je to práve on, kto ju vie najviac rozosmiať.