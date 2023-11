Vďaka jej triku vydržia celé dni mäkké. Sladké rožky cukrárky Jožky Zaukolcovej jedzte, až keď vychladnú

Vzdeláva študentov, ale so svojimi zručnosťami sa delí aj prostredníctvom televíznej obrazovky. Skvelá cukrárka a pekárka Jozefína Zaukolcová sa vďaka svojmu majstrovstvu stala aj porotkyňou v relácii Pečie celé Slovensko. To, čo robím, som chcela robiť vždy, preto som sa vyučila za cukrárku, hovorí o svojom povolaní. Svoju vášeň a desaťročia praxe pretavila aj do niekoľkých kníh.

„Chcem im toho odovzdať čo najviac, ale oni to niekedy vnímajú ako zbytočnú záťaž,“ opisuje svoje skúsenosti vo vzdelávaní. Napriek tomu pôsobenie Jozefíny v šou Pečie celé Slovensko podnietilo v študentoch záujem o cukrárstvo: „Ale je pravda, že na viacerých školách sa zvýšil záujem o odbor cukrár. Aj my máme na škole dosť žiakov vo všetkých ročníkoch,“ hovorí v rozhovore pre Plusku.

Pri pečení pomáha nielen žiakom, ale aj mnohým Slovenkám a Slovákom. Už síce nazbierala množstvo znalostí o cukrárstve, no chce sa v ňom zlepšovať: „Dnes študenti prichádzajú s tým, že na sociálnych sieťach videli tento zaujímavý dezert a chcú ho vyskúšať. [...] Baví ma skúšať nové veci,“ priznáva v rozhovore pre Denník N. Vyskúšať skvelé makové rožky známej porotkyne môžete aj vy - k receptu prikladá aj niekoľko rád.

Rožky Jožky Zaukolcovej

