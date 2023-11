Keď ho raz uštipla včela, dostal spásonosný nápad. Braňove drevené búdky pomáhajú ľuďom v okolí Turca

Počas jednej túry ho uštipla včela, opuchnuté miesto nad členkom ho neustále odieralo, no lekárničku vo svojom batohu hľadal len márne. Hoci Braňovi Šimkovi v nepríjemnej situácii pomohol kamarát, uvedomil si, že takúto pomoc v horách by možno ocenili viacerí. Ako predseda Občianskeho združenia Turčianska záhradka zlanáril partiu a vo svojom okolí rozbehli zaujímavý projekt.

Lekárnička je zásadná vec

„Mnohí z nás to podceňujú, no brať so sebou lekárničku na výlety je zásadná vec. Aj napriek tomu to robí len málokto,“ zamyslel sa pred časom Braňo pre SME. Keďže v rámci svojho občianskeho združenia rozbehli viacero projektov vrátane propagácie regiónu, tvorby videí a písania článkov, rozhodli sa turistom pomôcť aj inak - drevenými lekárničkami uprostred prírody.

Drevená búdka s krížikom uprostred obsahuje základné vybavenie, ktorým si turisti v núdzi dokážu ošetriť drobné poranenia, zmierniť bolesť a dostať sa do bezpečia. „Lekárničky si vyrábame svojpomocne z odpadového dreva, ktoré nemá iné využitie. Finančné náklady nie sú žiadne, resp. minimálne, no pomoc, ktorú vedia lekárničky poskytnúť, je neoceniteľná,“ hovorí Braňo pre Nový Čas.

Typický aj atypický obsah

V rámci Turca osadili sedem drevených lekárničiek. „Lekárničky sme umiestnili v rámci turistickej trasy Koruna Turca, ktorá sa v istej časti pretína so známou Cestou hrdinov SNP," pokračuje. Spolu so svojou partiou sa však snažili nájsť také miesta, ktoré nie sú až také turisticky exponované, kde v prípade zranenia turistom nemá kto pomôcť.

Netradičnú pomoc si turisti nevedia vynachváliť. „Nedávno, aj vďaka postrehu turistov, sme do lekárničky doplnili náplasti, kde pri niekoľkodňových túrach, akou je napríklad Cesta hrdinov SNP, majú turisti problém s otlakmi a náplasti sa im zídu,“ dodáva. Okrem toho v lekárničke nájdu dezinfekčné utierky, nožnice, obväzy či termofóliu. „Tá môže byť veľmi nápomocná, a to najmä v prípade väčšieho zranenia či zhoršenia počasia, pretože vie udržať teplo,“ uzatvára skúsený turista.