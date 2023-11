Ste unavení, podráždení, bolí vás hlava? Profesor Hričovský má prírodný recept z troch ingrediencií

Žijeme konzumný spôsob života, no 91-ročný Ivan Hričovský radí, aby sme sa vrátili k darom prírody.

Vie, že ovocie je zázrakom prírody a mrzí ho, že Slováci majú žalostnú spotrebu. „Preto kým budem žiť, budem šíriť osvetu,“ priznal pre Život profesor Ivan Hričovský, ktorý je neúnavným propagátorom ovocinárstva a záhradníctva. Aj vo svojich 91 rokoch je stále aktívnym a na sociálnych sieťach ho sleduje viac ako 140-tisíc ľudí, pre ktorých má množstvo tipov a receptov. Jeden z nich prezradil aj pre tých, ktorých trápi nedostatok železa.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=737898598381311&set=pb.100064835312606.-2207520000&type=3

Ako šesťročný obriadil gazdovstvo

V Hornom Hričove mali jeho mamička aj otecko veľkú pôdu a záhradu, o ktorú sa staral aj malý Ivan. „Otec pestoval staré odrody a to ma ako malého chlapca formovalo. Už ako šesťročný som sa staral o včely, ale chovali sme aj kravičky, koníka, húsky, sliepočky,“ spomínal pre Plus 7 Dní nestor slovenského ovocinárstva Ivan Hričovský.

Jeho otec bol síce robotníkom na železnici, ale vždy po práci pracoval v záhrade, kde mu vždy asistoval aj Ivan. Už ako šesťročný vedel obriadiť celé gazdovstvo a rodičia ho naučili nielen láske k prírode, ale aj to, aby svojím talentom pomáhal iným ľuďom.

Ľudskosť v srdci

„A práve rodičia ma učili aj byť láskavým k ľuďom, pomôcť im, keď treba. Ostalo mi to na celý život. Každý z nás by si pri svojej práci mal vedieť zachovať ľudskosť v srdci,“ uviedol pre Život. V dobe, kedy víťazí konzumný spôsob života, Ivan Hričovský radí, aby sme sa vrátili k darom prírody a do záhrad, kde môžeme nájsť skutočné poklady.

Na svojich sociálnych sieťach fanúšikov rád informuje o zdravotných benefitoch ovocia, na ktoré mnohí v rýchlej dobe zabúdame a na Facebooku sa v minulosti podelil aj o osvedčený recept na nedostatok železa v krvi.

Únava, podráždenosť a bolesť hlavy

Článok pokračuje na ďalšej strane: