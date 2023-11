Pacient s Parkinsonom nevedel urobiť pár krokov bez pádu. Vďaka zázraku medicíny prejde šesť kilometrov

Strácal rovnováhu a posledné roky nedokázal prejsť ani pár krokov bez toho, aby nespadol. Marc Gauthier žil s Parkinsonovou chorobou tri desaťročia a každodenné činnosti boli preňho obrovskou výzvou. Dnes je všetko inak. Marc z francúzskeho Bordeaux sa stal prvým pacientom s Parkinsonom, ktorý dostal miechový implantát a pre Guardian priznal, že zažil znovuzrodenie.

Vo výťahu zamrzol

Parkinsonova choroba je pomaly postupujúce ochorenie centrálneho nervového systému, ktorá postihuje malú oblasť buniek v strednom mozgu. Postupná degenerácia týchto buniek spôsobuje úbytok dôležitej látky v mozgu, nazývanej dopamín, vďaka ktorému máme rovnováhu a dokážeme sa pohybovať.

Zatiaľ čo v súčasnosti neexistuje žiadny liek na Parkinsonovu chorobu, niektoré terapie - ako je hlboká mozgová stimulácia alebo lieky na zvýšenie hladín dopamínu - môžu zmierniť príznaky. Veľkou nádejou pre pacientov je práve implantát, ktorý získal pred dvomi rokmi Marc Gauthier.

„Už som prakticky nemohol chodiť bez častých pádov, padal som niekoľkokrát denne. V niektorých situáciách, ako je vstup do výťahu, som prešľapoval na mieste, akoby som tam zamrzol,“ spomínal na život s Parkinsonovou chorobou Marc, ktorý mal 36 rokov, keď mu diagnostikovali ochorenie. Pri liečbe mu časom prestala pomáhať mozgová stimulácia aj dopamínová substitučná terapia, horšie sa pohyboval, a tak často radšej nevychádzal ani z domu. Nemohol chodiť po schodoch, vyhýbať sa musel aj výťahom a aj pri chôdzi po rovnej zemi ho telo zradilo.

„Nastúpiť do výťahu... To znie jednoducho. Pre mňa to bolo predtým nemožné. Teraz s tým nemám problém,“ uviedol šťastný Marc, ktorý sa stal prvým pacientom s Parkinsonovou chorobou, ktorému chirurgicky implantovali do miechy experimentálnu neuroprotézu, ktorá dokáže napraviť poruchy chôdze. Štúdia, ktorú v pondelok publikovali v prestížnom časopise Nature Medicine, podrobne popisuje, ako tento zázrak medicíny funguje.

Stimulátor v mieche

