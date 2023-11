Manžel odišiel za 20-ročnou. Evita Urbaníková našla šťastie až pri Paľkovi, ktorý nemyslel len na seba

„Napriek tomu, že si myslím, že som do sveta a že žijem s dobou, toto je pre mňa naozaj silná káva. Toto nie, je to skrátka na mňa priveľa.“ Eva Urbaníková takýmito slovami jasne vyjadrila svoj názor na neveru. Nečudo - má s ňou osobnú skúsenosť, pretože sa pred pár rokmi sama s ňou musela vysporiadať. Po rozvode s bývalým manželom bola na dne, roky sa motala životom s dvoma deťmi a bez lásky. No tie časy sú už dávno preč. Náklonnosť k Pawlovi Twardzikovi ju doslova zachránila, do Evitinho života priniesol pocit absolútneho pokoja a bezhraničnej lásky.

Foto: TASR - Jakub Kotian

Oslavovali, že si ju všimol

Eva Urbaníková sa narodila 3. marca 1976 v Žiline a po maturite v osemnástich rokoch odišla študovať žurnalistiku do Bratislavy. Vždy ju to totiž ťahalo ku knihám a k informáciám, a tak bolo len prirodzené, že jej túžba po tom stať sa novinárkou ju zaviedla do hlavného mesta.

Netrvalo dlho a mladá Žilinčanka začala pracovať ako moderátorka v rádiu, uchytila sa v Rock FM, neskôr si prešla aj ďalšími ako Rádio Koliba, Rádio Okey či Rádio Expres. „Keď ma po niekoľkých mesiacoch Julo Viršík oslovil krstným menom, v intráku sme oslavovali, že si ma vôbec všimol,“ spomína Eva s úsmevom. Neskôr pôsobila aj v televízii a prispievala tiež do rôznych časopisov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10229952018371002&set=pb.1426092843.-2207520000&type=3

Práve láska k písaniu ju priviedla k tomu, že jej nestačilo len publikovať články v periodikách, ale túžila po niečom viac. A tak sa pustila do literárnej tvorby. Dnes na ňu vďaka jej knižkám čitateľky nedajú dopustiť a podľa jej románov sa nakrúcajú filmy. „Nemala som žiadny biznisplán. Napísala som však knihu, jedno vydavateľstvo mi ju odmietlo vydať, tak som sa rozhodla urobiť to na vlastné náklady. Bol to risk, napriek všetkému som si vzala pôžičku. Keď som dala vytlačiť prvý náklad sedemtisíc kusov, všetci si ťukali na čelo. Nemala som to prepočítané, len som svojej knihe verila,“ zaspomínala si Evita na toto obdobie v rozhovore pre Denník N.

Mladučká milenka

Úspech sa dostavil, jej knihy sa predávali. Zatiaľ čo ale na pracovnom poli sa jej mimoriadne darilo, v súkromí ju čakala katastrofa. Nad jej manželstvom s moderátorom Milanom Urbaníkom sa totiž začali zbiehať mraky, z ktorých napokon aj mohutne zapršalo.

