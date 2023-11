Užíval si dovolenku, keď sa stal svedkom hrozivej nehody. Luboš neváhal ani sekundu a ihneď konal

Užíval si posledné dni dovolenky na českej Vysočine, keď zo zrázu uvidel padať havarované auto. Brnenský strážnik Luboš Barth aj napriek oddychu s rodinou na nič nečakal a posádke utekal na pomoc. Vďaka svojej profesionálnej reakcii prispel k záchrane dvoch životov.

Zaseknutá vo vozidle

„Boli sme pod zrazom a zrazu vidím, ako nad nami letí auto a zarazí sa o stromy,“ zaspomínal si pre portál iDnes príslušník Mestskej polície Brno na drámu, ktorá sa odohrala koncom leta. Skúsený policajt na nič nečakal a spolu s priateľkou sa ľuďom vo vozidle vydal na pomoc.

Foto: Mestská policie Brno

Hoci vodič nemal žiadne zranenia, bol v šoku, a tak mu pomohli vystúpiť. Spolujazdkyňa však toľko šťastia nemala. Okrem tržnej rany na hlave zostala nohou zaseknutá vnútri vozidla. Luboš preto bez váhania privolal záchranárov aj hasičov.

Jeho pomoc privítali

„Zdravotníkovi som do telefónu popísal, čo presne sa stalo a kde k nehode došlo. Upresnil som, aké viditeľné zranenia žena má a prisľúbil, že urobím všetko pre to, aby som jej poskytol riadnu prvú pomoc. To pre mňa bolo v tej chvíli najdôležitejšie,“ zveril sa Luboš, ktorý nezabudol vodiča upozorniť aj na kľúče v zapaľovaní, aby predišli možnému požiaru.