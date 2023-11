Návrat do údolia rieky Clarée. Vychutnajte si alpskú prírodu

Tento láskavý príbeh do veľkej miery aj ekologický.

Návrat do údolia rieky Clarée je román o návrate k sebe a o stretnutí s dávnou láskou.

Nádherný a dojímavý príbeh z pera Erica de Kermela vás zavedie do malebného údolia Clarée pod Alpami a otvorí svet plný lásky k prírode, starým priateľom, ale aj k mužovi, ktorý by mal byť minulosťou.

Ekologička Ana sa vracia do svojho rodiska k strýkovi Pascovi, ktorý ju vychoval a teraz prevádzkuje horskú chatu. Znova tu nachádza stratenú chuť do života a oddáva sa láske, o ktorej si myslela, že je už dávno zabudnutá.

Vylieči sa z toho, čo prežila?

A podarí sa jej prekonať ťažobu tajomstiev a nájsť cestu k sebe samej?

Ten nápad pramení z pudu sebazáchovy. Keby som neodišla z Paríža a nevykašľala sa na všetko, mám pocit, že by mi dnes hrozilo ešte väčšie nebezpečenstvo ako povrazolezcovi v severáku. Nočných stroskotancov čakajú pred stanicou tri taxíky. Jeden z nich mi postačí.

Foto: Ikar

Návrat do údolia rieky Clarée je poteší každého milovníka prírody, nedotknutej divočiny, horského prostredia a Eric vie tamojšie atmosféru dokonale vykresliť. Vtiahne vás do sveta Amy a vy pocítite ešte väčšiu lásku k prírode a nástojčivejšiu túžbu chrániť ju.

Tento láskavý príbeh do veľkej miery aj ekologický. V mnohých vzbudí záujem a otázky – naozaj chránime prírodu dostatočne? Uvedomujeme si klimatické zmeny, vymieranie druhov a desivé čísla? Kermel cez pútavý príbeh upriamuje pozornosť na tieto veci, zaujímavo a tvorivo. Príbeh má spád, číta sa ľahko, no pritom ukrýva množstvo silných myšlienok a odkazov.

Eric de Kermel

Autor, novinár a vydavateľ časopisov o prírode. Mladosť prežil v Maroku a Južnej Amerike, neskôr sa vrátil do Francúzska. Študoval vplyv globálneho otepľovania na biodiverzitu francúzskych horských oblastí. Pôsobí ako viceprezident francúzskeho výboru Medzinárodnej únie pre ochranu prírody – IUCN. Je autorom niekoľkých románov. Svojimi textami sa angažuje v oblasti ekológie a humanizmu a každý deň sa usiluje o to, aby bola naša Zem príjemnejším a láskavejším miestom pre život všetkých, ktorí ju obývajú. Má štyri deti a žije v mestečku v Uzès na juhu Francúzska.