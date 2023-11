Kašlú na skostnatené názory, vybrali si lásku: Toto je päť slávnych mužov, ktorým učarovali vysoké ženy

Hoci to vôbec nie je čudné, mnohí ľudia sa nad tým z nejakého dôvodu stále pozastavia. Reč je o tom, keď je v páre žena vyššia ako muž. To, že je to úplne normálna vec, si myslia aj títo slávni muži, ktorí sa zamilovali do vyšších žien. A to, čo si myslia ostatní, resp. skostnatené názory neriešia.

5. Jason Statham

Americký herec, ktorého poznáme najmä z akčných filmov, v ktorých neustále niekoho alebo niečo zachraňuje, je na prvý pohľad drsný chlap. No jeho o pár centimetrov vyššia partnerka, modelka Rosie Huntington-Whiteley, s ktorou má dve deti, na neho v jednom z rozhovorov prezradila, že je vraj romantik a nežnú duša.

4. Juraj Lelkes

K niekdajšiemu vrcholovému manažérovi Jurajovi Lelkesovi už neodmysliteľne patrí jeho manželka Sisa Lelkes Sklovská, ktorá je od svojho muža tiež vyššia. Stále zaľúbená dvojica to však nerieši a skvelo si rozumie už dlhé roky. Dnes sú totiž v chomúte už 12 rokov.

„Na našej svadbe so Sisou sa ma mladá redaktorka spýtala, prečo som sa predtým dvakrát rozviedol. A ja som odpovedal: ‚Krásna dáma, ako by som si dnes mohol zobrať ženu mojich snov, ak by som sa predtým nerozviedol?´ A odvtedy sa ma na to už nikto nepýtal,“ povedal so smiechom Juraj v relácii K-Fun.

3. Daniel Radcliffe

Aj partnerka Daniela Radcliffa, ktorý stvárnil najznámejšieho filmového čarodejníka Harryho Pottera, má nad svojím partnerom výhodu. Americkej herečke Erin Darke jej výška vôbec neprekáža a užíva si ju. Ako sama vraví, nevyhýba sa ani podpätkom. Naopak, cíti sa ešte lepšie, keď môže byť o kúsok vyššia.

