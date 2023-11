Chcela zostarnúť bez botoxu a liftingu. Zuzana Kocúriková za zdravie a energiu vďačí svojim rituálom

„Pokojne tam napíšte, že mám šesťdesiat! Nemám sa za čo hanbiť. A prečo aj?!“ Tieto slová venovala novinárom Zuzana Kocúriková už v roku 2009 a jej postoj sa odvtedy nezmenil. Umelkyňa, ktorá tento rok oslávi 75. narodeniny, hovorí, že aj herečka môže starnúť s noblesou a je presvedčená, že to, ako vyzeráte, je odraz vnútorného nastavenia. Jej recept na mladosť a život plný energie aj vo vyššom veku pritom nie je komplikovaný.

Foto: TASR

Boj s veternými mlynmi

Zuzana Kocúriková pre Šarm priznala, že aj keď má staré telo, má stále mladú dušu. „Viem to podľa toho, že sa lepšie cítim s mladými ako s mojimi rovesníkmi. Pokiaľ má mladí berú, a zatiaľ ma berú, musím si poklopať, tak som šťastná,“ vysvetlila herečka. Starnutie vníma jednoducho. Je to podľa nej ako boj s veternými mlynmi a ona sama nikdy nepodstúpila plastickú operáciu.

„Keď s tým raz začnete, musíte pokračovať. Ďakujem Bohu za to, že som zdravá. Ak by ma niečo bolelo, čomu by som sa tešila?“ hovorila pre Nový Čas pre ženy obľúbená herečka, ktorá aj pred 75. narodeninami stále pracuje a srší optimizmom. Aj pozitívne myslenie je podľa nej jedným z tajomstiev jej neutíchajúcej energie.

Foto: TASR

Tajomstvo jej zdravia

Herečkina mama vždy hovorila, že Indiáni sa nesťažujú a neplačú, preto bola odjakživa obrnená voči pesimizmu. „Myslím, že mi to pomáha doteraz. Odmietam sa poddať. Aj svojej dcére to vždy vravím,“ vysvetlila pre Slovenku Zuzana Kocúriková, podľa ktorej pri starnutí s gráciou pomáha nielen pozitívne myslenie, ale aj kvalitná kozmetika a pohyb. Tajomstvo jej zdravia tkvie aj v tom, že rada navštevuje miesta s liečivou vodou.

