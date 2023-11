Veľká MAPA vianočných trhov na Slovensku: Pozrite sa, kedy tento rok začnú vo vašom meste

Stromčeky, voňavé pochúťky, varené vínko či punč, svetielka a atmosféra najkrajších sviatkov roka bude dýchať z každého kúta. Duch Vianoc čoskoro ovládne malé aj veľké slovenské mestá, ktoré sa budú pýšiť vianočnými trhmi. Tie najkrajšie vianočné trhy nie sú len v európskych metropolách, ale aj v našich slovenských mestách, ktoré stoja počas vianočných sviatkov za návštevu. Pripravili sme pre vás prehľad, kedy začínajú vianočné trhy vo vašom krajskom meste.

8. Košice

Košické vianočné trhy si môžete tento rok užiť na Hlavnej ulici od 1. decembra do 23. decembra a potom od 26. decembra do 31. decembra v čase od 10:00 hod. do 22:00 hod.

7. Prešov

Prešovské vianočné trhy si môžete tento rok užiť od 25. novembra – 22. decembra a potom od 26. decembra do 31. decembra. Stánky s vianočným tovarom budú od pondelka do soboty otvorené od 10:00 hod. do 19:00 hod., v nedeľu od 12:00 hod. do 19:00 hod. Stánky s občerstvením budú od pondelka do soboty otvorené od 11:00 hod. do 22:00 hod. a v nedeľu od 12:00 hod. do 22:00 hod.

„V tejto chvíli vieme, že budeme mať okolo 70 stánkov. Aj pri tomto podujatí sme sa rozhodli staviť na kvalitu oproti kvantite. Robíme výber predajcov, pričom dbáme na lokálnosť,“ povedala pre Prešovak manažérka kultúry pre Park kultúry a oddychu v Prešove Magdaléna Komiňáková.

6. Žilina

Žilinské vianočné trhy si môžete tento rok užiť od 23. novembra do 23.decembra na Mariánskom námestí a Námestí Andreja Hlinku.

5. Banská Bystrica

