Vrátila sa k priateľovi a teraz bude mamou. Dcéra Fredyho Ayisiho Vierka prežíva najkrajšie obdobie

Pred časom oznámili, že je medzi nimi koniec. Známa trénerka jógy, tanečníčka a dcéra Fredyho Ayisiho Vierka a fitness tréner Jany Landl sa ale svojej láske rozhodli dať ešte jednu šancu a urobili dobre. Teraz sa tešia z jej prvého plodu. Vierka a Jany sa stanú rodičmi.

Než začal Jany Landl randiť s dcérou známeho tanečníka a inštruktora jógy Fredyho Ayisiho, mal už za sebou niekoľko vzťahov. Vierka ho však očarila natoľko, že sa zdalo, že práve ona je tá pravá. Dvojicu totiž spájali spoločné záujmy, okrem iného aj zdravý životný štýl.

Preto asi po roku ich spoločného stretávania sa zarmútila Vierkiných aj Janyho fanúšikov správa, že zamilovaný pár ide od seba a že ich láske odzvonilo. Bývalá tanečnica vtedy ako dôvod rozchodu uviedla, že každý z nich bol v inej životnej etape a ona hľadala niečo stabilnejšie. No ako sa hovorí, život mieni, no láska mení. A len po pár mesiacoch od rozchodu sa dvojica dala znova dokopy. A svojich fanúšikov opäť raz prekvapili, no tentoraz krásnou novinkou.

Z Vierky a Janyho sa totiž čoskoro stanú rodičia prvého spoločného bábätka. “S veľkou láskou a radosťou s vami zdieľame túto krásnu novinku. Nesmierne sa tešíme a prežívame momentálne jedno z najkrajších období v našom živote,” napísala Vierka na sociálnej sieti k spoločnej fotografii s partnerom, na ktorej sa už črtá tehotenské bruško.