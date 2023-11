Zostávame milujúcimi rodičmi. Michál Hudák prvýkrát otvorene prehovoril o konci 13-ročného vzťahu

„Zostaň taký, aký si a moc ťa ľúbime,“ vyznávala sa ešte pred pár mesiacmi partnerka Michala Hudáka v šou 2 na 1, keď mu vyznávala lásku. Obľúbený moderátor teraz priznal, že po 13 rokoch s partnerkou Denisou viac netvoria pár. „Áno, je pravda, že sme sa po dlhých rokoch spoločného partnerského vzťahu rozišli a už niekoľko mesiacov netvoríme pár,“ priznal pre Nový Čas Hudák, ktorý otvorene prehovoril o rozchode.

Pri prvom rozchode ho zachránil Junior

Michal Hudák prežíval prvý náročných rozchod, keď sa po 19 rokoch rozchádzal s manželkou Editou, s ktorou má dve deti – Šimona a Evku. Moderátor priznal, že išlo o jedno z najťažších období v jeho živote, ktoré mu v tom čase pomohol prekonať Milan „Junior“ Zimnýkoval, s ktorým býval v bratislavskom podnájme.

„Ani neviem, či som sa mu vôbec niekedy dostatočne poďakoval za to, že mi bol takou silnou oporou. Nemal to so mnou jednoduché, napriek tomu ma trpezlivo počúval, podporoval a bol mojím domácim psychológom,“ prezradil pre Hospodárske noviny Hudák, ktorý nakoniec našiel v láske opäť šťastie pri partnerke Denise.

Ostávajú rodičmi

