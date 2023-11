VIDEO: Vytočil tiesňovú linku, aby ho objal. Netradičná požiadavka vyčarila policajtovi úsmev na perách

Chcel som ho iba objať. Takto vysvetlil chlapec svojej mame aj privolanému policajtovi, prečo v nestráženej chvíli vytočil tiesňovú linku. Namiesto problémov zo zbytočného výjazdu však všetci skončili s úsmevom na perách.

Netradičná situácia sa stala v stredu na americkej Floride, keď policajt prekvapil rodinu ráznym klopaním na dvere. Nikto však netušil, čo sa deje.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/HCSOSheriff/videos/3698973677002842/

Akonáhle žena zavolala svojho malého syna, situácia sa objasnila. „Má telefón bez SIM karty?“ spýtal sa muž v uniforme, na čo mamička prikývla. Policajt si však z celej situácii nič nerobil. „Vysvetlím mu to, to nie je problém," povedal hneď ako chlapček priznal, že tiesňovú linku skutočne vytočil. Z núdzovej situácie sa však vykľul hrejivý moment.

„Chcel som ho objať," komentoval chlapček, ktorý svoje objatie napokon skutočne dostal, no nevyhol sa ani vysvetleniu, na čo linka skutočne slúži. „Vieš na čo je to číslo? Je na to, aby si privolal pomoc, keď máš problém," opísal mu v pokoji policajt, ktorý napokon z domu odchádzal s úsmevom na perách.