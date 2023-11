Telefón na toaletu nepatrí, varuje gastroenterológ. Na pohľad nevinná zábavka môže ohroziť naše zdravie

Patríte k ľuďom, ktorí si so sebou na záchod berú mobilný telefón? Hoci to môže vyzerať ako nevinný zvyk, gastroenterológ pre ním varuje. Ako prezradil pre portál Mirror, nejde len o to, že si spolu s ním odnášate rôzne baktérie, ktorých množstvo sa rovná tomu na záchodovej doske, môže to viesť aj k nepríjemným zdravotným problémom.

Lekár Joseph Salhab, odborník v oblasti trávenia, uviedol, že najväčším problémom tejto na pohľad nevinnej zábavky je to, že takmer vždy vedie k oveľa dlhšiemu sedeniu na toalete, než je pre vykonanie potreby nutné. „Namáhanie a dlhodobé sedenie, keď sa pokúšate použiť toaletu, vás vystavuje riziku vzniku hemoroidov, ktoré môžu byť bolestivé a môžu krvácať," uvádza vo videu.

Hoci sa pod videom na sociálnej sieti začalo hromadiť množstvo reakcií vrátane takých, že v dnešnej dobe už nič nemôžeme, doktor Salhab mal aj na ne jasnú odpoveď. „Čas na toalete by však mal byť taký! Jednoduchší," vysvetlil a ľuďom, ktorí sa mu zverili so svojimi problémami odporučil, aby radšej pili viac vody a do stravy pridali viac vlákniny, čím svoje trávenie i vylučovanie zlepšia.