Zuzana Fialová o milovanom otcovi: Keď niekoho ľúbite a on odíde, tak to nikdy neprestane bolieť

Strata rodiča je bolestivá v každom veku. Vie o tom aj úspešná herečka Zuzana Fialová, ktorá o svojho milovaného otca Ivana, uznávaného športovca a horolezca, prišla v roku 2018. Aj po toľkých rokoch jej stále chýba, a tak si ho z času na čas pripomína aspoň na miestach, ktoré tak veľmi miloval. Do neba mu poslala krásny odkaz.

„Bože oco, tak mi občas zachýbaš, že až. Ľúbim. A vždy v horách a na Gerlachu si najviac so mnou," vyznala sa herečka na sociálnej sieti a pridala aj fotografiu z nášho najvyššieho štítu, vďaka ktorému vie byť aspoň na moment svojmu otcovi najbližšie. Ako však dodala, nebol len horolezcom, ale najmä starostlivým otcom, ktorý ju nadovšetko miloval a vo všetkom podporoval.

„Že mám silnú vôľu. Že sa nebojím výšok. Že ma podporoval a nikdy nepovedal, to ty nedokážeš. Iba keď som povedala, že zjem celé grilované kura, tak povedal, že on potom zje snehuliaka a ja som zjedla a bolo mi zle a on si uplácal takého pidikrpatého, ale dobre, no," zaspomínala si na momenty, kedy sa s otcom doťahovali.

Okrem bláznovstiev ju však naučil aj to najdôležitejšie - nevzdávať sa. „Nechal ma visieť v previse na Granátových vežiach a povedal "ty sa musíš vytiahnuť" a ja som zúrila, ale som sa vytiahla a odvtedy vlastne vždy," pokračovala. „Mám také podozrenie, že keď niekoho ľúbite a on odíde, tak to nikdy neprestane bolieť. Len sa s tým dáko naučíme žiť a aj smiať," uzatvára herečka.