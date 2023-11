Každé euro sa počíta. Natália odišla od tyrana, stará sa o chorého syna Riška a má dve práce

Riško mal len rok, keď sa jeho mama Natália rozhodla, že odíde od manžela alkoholika, ktorý ju psychicky aj fyzicky týral. Mama štyroch detí zobrala do rúk všetku silu a odvahu sveta, zbalila veci a odišla spolu s deťmi z domu. Útočisko našla v krízovom centre, kde bola dlhých deväť rokov.

„Najmä tie začiatky boli ťažké, kým som si zvykla na všetko, čo tu bolo iné. Výhoda ale bola, že sme mali byt sami pre seba, chodila som do práce. Museli sme si zvyknúť na rôzne príkazy, zákazy a pravidlá, no všetci sme si nejako zvykli. Strecha nad hlavou bola dôležitejšia,“ povedala pre Dobré noviny.

Myslela, že skolabuje

V náročných časoch, kedy pani Natália netušila, čo bude s nimi ďalej, sa pridala ďalšia ťažká skúška. Jej najmladší syn Riško mal odmalička problémy s dýchaním, mal časté zápaly priedušiek a keď mal rok a pol, primárka mala prvýkrát podozrenie na svalovú dystrofiu.

„Pýtala sa ma, či máme v rodine nejaké problémy so svalmi. Hovorila som si, bože, to nie,“ spomínala pani Natália, ktorej v roku 2014 potvrdili, že jej syn má svalovú dystrofiu, vrodené ochorenie, s ktorým majú ľudia problémy so základnými pohybmi a časom sa stanú odkázaní na pomoc iných.

„Bolo to strašne. Myslela som vtedy, že skolabujem,“ priznala pani Natália. Riško do piateho roka chodil a behal, no pomaly začal za svojimi rovesníkmi zaostávať. „Tie deti behali ako také torpéda, ja hovorím, že to moje torpédo bolo trošku spomalené,“ hovorila.

