Pridáva do nej špeciálnu ingredienciu. Tuli Vojtek pomenoval dokonalú rodinnú marinádu po manželke

Počuli ste už o bravčovom v márianáde? Ak by ste sa chystali posledné slovo predošlej vety opraviť na marinádu, herec Ivan Tuli Vojtek by vám na to dal jasnú odpoveď. „Nie, je to náda a recept priniesla moja manželka, ktorá sa volá Mária. Podľa toho som to pomenoval,“ vysvetlil kedysi v kultovej relácii Varím, varíš, varíme.

Tuli obľubuje rýchle recepty, v kuchyni podľa neho netreba tráviť dlhé hodiny a originalita je v jednoduchosti. Ako malý sa často motal mame pod nohami, kým varila a tak sa mnohému priučil. „Bola výbornou kuchárkou a pánbožko to zariadil tak, že od dobrej mamy som sa dostal k výbornej manželke, tiež skvelej kuchárke. Mám čo robiť, aby som jej konkuroval,“ povedal pre Sme.

Podľa nej pomenoval aj rýchly a chutný recept, ktorý manželka priniesla domov. Tuli hovorí, že ak necháte akékoľvek mäso nakrájané na plátky uležať v špeciálnej marináde a potom ho vypražíte, očaríte tým nejednu nečakanú návštevu.

Bravčové v marináde podľa Tuliho Vojteka

