Nikoho nesúdia a sú láskaví. Obetaví manželia dali domov a lásku šiestim chlapcom s Downovým syndrómom

Jej rodičia viedli domov pre deti so špeciálnymi potrebami a ona už odmalička vedela, že bez ohľadu na okolnosti si každé dieťa zaslúži domov a lásku. Tá sa dá v rodine Shannon Pinkertonovej krájať. Spolu s manželom Troyom vychovávajú okrem svojich biologických detí aj šiestich mladých mužov s Downovým syndrómom a ako sama hovorí, nikdy sa nenudia.

Jednoduché rozhodnutie

Rozhodnúť sa pre adopciu bolo pre rodičov ľahké. „ Vždy som mala srdce pre tieto deti, “ vysvetlila Shannon pre magazín People. Ako vraví, keď sa v roku 2009 vyskytla príležitosť dať domov vtedy 10-ročnému Joeymu s Downovým syndrómom, rozhodnutie bolo ľahké. „Môj syn Cody ma prosil, aby sme ho adoptovali,“ dodala.

O štrnásť rokov neskôr sa Shannon s manželom starajú aj o ďalších piatich mladíkov s Downovým syndrómom - Devlina (18), Juliana (20), Camerona (23), Anthonyho (25) a Traceeho (28). Niektorí z nich majú aj vývojové poruchy, ako sú neverbálny autizmus a trpasličí vzrast. Rodina však nič neľutuje a je rada, že vďaka ním majú lepší život.

Každý deň je novým dobrodružstvom

Jazdia spolu na koňoch, zbierajú vajíčka od sliepok, ktoré chovajú a každý deň je pre nich novým dobrodružstvom. Práve to je podľa Troya dôvodom ich šťastia. „N ežijú nudný život. Keby boli v zariadení, žili by zo dňa na deň a nemohli by robiť to, čo ostatní ľudia, “ myslí si. Každodenná dynamika, dni plné aktivít a nové skúsenosti ich posúvajú vpred.