Kvôli úlohe ublížili svojmu telu. Pozrite si drastické premeny, ktoré hviezdy podstúpili pre filmovú rolu

Pokiaľ úloha vo filme stojí naozaj za to, väčšina známych tvárí je ochotná zmeniť sa na nepoznanie.

Keď chcú vo filme zažiariť a svojej úlohy sa zhostiť čo najlepšie, siahajú aj na dno svojich síl. Priberajú, chudnú, cvičia, pália si vlasy. Ktorí známi ľudia podstúpili pre úlohu vo filme naozaj drastické a bizarné premeny?

5. Joaquin Phoenix

Kvôli úlohe Batmanovho úhlavného nepriateľa vo filme Joker musel herec Joaquin Phoenix drasticky schudnúť. „Bola to podľa mňa taká neskutočná rola a celkovo dielo, že som o akejkoľvek premene ani chvíľku nepremýšľal,“ povedal v jednom z rozhovorov. Za túto napokon získal aj sošku Oscara.

4. Natalie Portman

Izraelsko-americká herečka pre úlohu primabaleríny Niny v dráme Čierna labuť držala takú extrémnu diétu, že sa občas bála, že zomrie. Denne jedla len mrkvu a mandle a osem hodín trávila na skúškach. Natalie Portman, ktorá za úlohu ambicióznej a perfekcionistickej tanečníčky taktiež získala cenu Akadémie, sa neskôr vyjadrila: „ Niekoľko nocí som si myslela, že doslova zomriem. “

Film ju fyzicky a emocionálne vyčerpal. „ Bolo to po prvýkrát, čo som pochopila, ako sa ako herec môžeš až tak vžiť do svojej roly, že ťa to môže prakticky strhnúť, “ povedala.

3. Christian Bale

Aj herec Christian Bale, podobne ako jeho kolegovia, sa musel pre úlohu v snímke Mechanik výrazne zmeniť. Bolo totiž potrebné, aby veľmi schudol, no zároveň aby sa na jeho tele rysovali svaly. „Schudol som skoro tridsať kíl. Išlo to celkom dobre. Veľa som fajčil a ponocoval. A málo jedol. Ale moje telo mi za to rozhodne nepoďakovalo. Myslím, že som mu tým celkom ublížil,“ uviedol.

Takmer štyri mesiace jedol len jednu konzervu tuniaka a jedno jablko denne. Tento typ diéty predstavuje veľmi nízkokalorickú diétu, ktorá zabezpečuje len okolo 260 kalórií denne. V jednej plechovke tuniaka vo vode je 194 kalórií a jedno stredne veľké jablko má 80 kalórií. „ Menu“ doplnila čierna káva a voda.

