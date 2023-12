Šéf Automobilových opravovní Ministerstva vnútra SR: Do vozidiel vieme zabudovať zbrane aj defibrilátor

Generálny riaditeľ Automobilových opravovní Ministerstva vnútra SR, Lukáš Huňara, šéfuje (nielen) špeciálnym úpravám vozidiel zásahových jednotiek.

V rozhovore s Lukášom Huňarom sa dozviete: prečo má šéf s otvorenými ušami počúvať zamestnancov a kolegov

čo mu pomáha v čase, keď zažíva nadmernú hektiku a stres

na čo sa oplatí dbať pri kúpe nového auta

aké „sci-fi“ vychytávky dokáže AOMVSR inštalovať do aut policajtom, NAKA, hasičom

ako sú vybavené autá našich zásahových jednotiek v prípade prestrelky

Niekoľko rokov ste mali na Úrade vlády SR pod palcom kontrolu eurofondových projektov. Aj doma šéfujete kontrole a poriadku?

Som detailista a puntičkár. Milujem poriadok. Všade: v práci, doma, v aute. To upratujem po každej dlhšej ceste a pravidelne si ho dávam profesionálne vyčistiť. U nás doma gro upratujem sám. Spravím to radšej ja, ako by som zaťažoval manželku – advokátku. Sama má práce viac než dosť a keď jej ostane nejaký čas, chcem, aby ho využila na relax. Pravdou je, že som pedant a niektoré činnosti si najradšej spravím sám. Upratovanie je pre mňa forma relaxu. Keď príde víkend, nejdem do podniku, ale dám si do poriadku dom.

Lukáš Huňara šéfoval päť rokov sekcii kontroly (Národný úrad pre OLAF) na Úrade vlády SR, kde kontroloval dodržiavanie pravidiel pri čerpaní eurofondov. V novembri 2023 sa stal generálnym riaditeľom Autoopravovní Ministerstva vnútra SR, kde šéfuje (nielen) špeciálnym úpravám vozidiel zásahových jednotiek. Foto: AOMVSR

Ako vyzerá váš klasický deň?

Vstávam ráno o šiestej. O 7.30 som už v práci, dám si pár minút, aby som obehol a pozdravil kolegov. Ako prvé si prejdem maily a úlohy, ktoré z nich vystanú. Snažím sa „nasekať“ jednu úlohu za druhou, aby som v závere dňa mal všetky splnené. E-maily berú čas, preto ich riešim ako prvé ráno a ako posledné večer doma, po práci. Som „stará škola“, mám rád zoznam úloh fyzicky na papieri a v diári, kde si odfajkujem jednu za druhou.

DOBRÝ ŠÉF DOKÁŽE POČÚVAŤ

Čo je pre vás ako pre šéfa kľúčové?

Každý manažér je len taký dobrý, aký dobrý je jeho tím. Jeho členovia musia byť zladení, inak želaný výsledok nepríde. Aj preto sa snažím vedome a prítomne počúvať svojich kolegov. Všetkých, nielen vedúcich a riaditeľov pobočiek. Manažér by sa mal pravidelne rozprávať s každým človekom vo firme. A tiež dobré nápady od ľudí zavádzať do praxe. Záleží mi aj na tom, aby sme v každej oblasti mali nastavené pravidlá. Tiež sa snažím riešiť veci tu a teraz, s ľuďmi, ktorých mám.

Podľa prieskumu americkej National Sleep Foundation až 60% šoférov prezradilo, že občas sadnú za volant, aj keď cítia známky únavy. 37% priznalo, že už za volantom zaspalo. Foto: Pexels, Pixabay

Čo vám pomáha, keď prežívate výnimočnú hektiku a stres?

Plán úloh a zvyk robiť veci hneď. Nič neodkladám na zajtra, na budúci týždeň, o mesiac. Mám rád, keď to v práci odsýpa. Takto to mám nastavené aj v domácom prostredí. Evidujem si zoznam vecí, ktoré potrebujem urobiť a jednoducho to urobím. Vypnúť mi pomáha aj pohyb a šport. Už roky dodržiavam svoj tréningový plán.

Ako reagujete, keď vidíte, že váš kolega prežíva nadmerný stres?

Kľúčové je odhadnúť, kedy mám byť dostatočne viditeľný a podať pomocnú ruku. A kedy, naopak, netlačiť „na pílu“. Jednoducho dať jasne najavo, že mám dôveru v prácu a úsudok svojich kolegov a nechať im priestor na samostatné konanie.

Unavený za volantom? Toto je 5 lepších tipov ako kofeín Štyri až päť sekúnd. Toľko zvyčajne trvá mikrospánok šoféra, počas ktorého dokážeme prejsť desiatky až stovky metrov, v závislosti od rýchlosti. Po 18 hodinách bdelosti máme rovnakú šancu spôsobiť nehodu, ako keby sme mali v krvi 0,5 promile. Odborníci odporúčajú hneď, ako to je možné, zastaviť a dať si šlofíka. Kým bude možné vybočiť z vozovky, tieto aktivity pomôžu prekonať najhoršiu únavu: Zavolajte niekomu. Manželovi, kamarátke, strýkovi... Rozprávajte sa, zamestnajte myseľ, aby bola aktívna. Zapnite všetky bezpečnostné systémy, ktorými disponuje vaše auto. Hrajte mentálne hry. Akékoľvek, ktoré udržia váš mozog aktívny. Dajte si 20 minútového šlofíka. Podľa spánkových odborníkov by vám mal pomôcť bezpečne doraziť do cieľa. Káva či nápoje obsahujúce kofeín sú skvelým záchrancom, ideálne však v spojení s krátkym šlofíkom. Odborníci upozorňujú, že srkať jednu šálku za druhou a pokračovať v riadení môže byť riskantné. Kofeín má krátkodobý účinok, bez krátkeho šlofíka únava za volantom neprejde.

MŔTVY UHOL A DETEKTOR ÚNAVY

Čo je pre vás dôležité, keď sa rozhodujete kúpiť nové auto?

Kupovali sme ho nedávno a dlho sme hľadali. Hlavnou podmienkou výbavy bol systém sledovania mŕtveho uhla, ktorý pomáha najmä počas jazdy v meste. Užitočný je aj systém ochrany chodcov, ktorý za vás sám brzdí, keď nám na vozovku vstúpi chodec. Tiež detektor únavy, ktorý sníma pohyby očí a akonáhle odhalí nastupujúcu únavu, upozorní vodiča. Nepoužívam systém držania v jazdnom pruhu, ktorý môže byť mätúci. Niekedy sa musíte preradiť z pruhu do pruhu a stále vás to ťahá na tú istú pozíciu volantom. Vozidlo by malo byť dostatočne silné a bezpečné, to je hlavné, v iných parametroch nie som náročný.

Ani na dlhé cesty by za volant nepustil nikoho iného. Lukášovi Huňarovi pri prvých známkach únavy najviac pomáha znížiť teplotu v aute a vpustiť dnu čerstvý vzduch. Foto: Pexels, Pixabay, cottonbro studio

Čo kontrolujete, kým sadnete za volant?

Hoci väčšina dnešných vozidiel je už vybavených meračmi tlaku v pneumatikách, pred každou jazdou si obehnem auto zvonku a skontrolujem, či sú všetky nafúkané a v poriadku. Výnimočne dôležité sú pre mňa čisté sklá a celková čistota vozidla. Tiež stopercentný stav vozidla, aby nás na ceste neprekvapili nefunkčné brzdy či nás nezradila jeho iná časť. Stačí dôsledne dodržiavať predpísané servisné prehliadky.

Sadli by ste do auta s človekom, u ktorého neviete, aký je šofér?

Nesadol. Najradšej šoférujem sám, aj keby to bolo 1000 kilometrov.

POLICAJTI DOKÁŽU ZA PÁR SEKÚND „PRELUSTROVAŤ“ VAŠU TVÁR

AOMVSR sa stará o autá a robí špeciálne úpravy policajtom, NAKA, hasičom... Aké „vychytávky“ dokážete inštalovať do bezpečnostných vozidiel?

Veľmi sme pokročili pri hasičských autách a v pyrotechnických úpravách, ktoré využívajú autá cudzineckej a hraničnej polície. Aktuálne pracujeme na tom, aby sme vedeli na svetovej úrovni upravovať elektrické autá – hybridy, plug-in hybridy, elektromobily. Vďaka zabudovaných technológiám dokážeme tiež vykonávať lustráciu vozidiel. Počas jazdy nasnímajú evidenčné číslo vozidla okoloidúcich alebo zaparkovaných vozidiel a hneď si vedia preveriť, či majú zaplatené zákonné poistenie, nie sú ukradnuté alebo v pátraní. Pomocou špeciálnych kamier dokážu z biometrie (tváre) vykonať lustráciu šoféra či posádky iného okoloidúceho auta.

Automobilové opravovne MVSR poskytujú okrem policajných áut servis vozidlám Hasičského a záchranného zboru, Ministerstvu životného prostredia SR, Ministerstvu kultúry SR, Ministerstvu hospodárstva SR, Úradu vlády SR, Národnej rade SR, Správe štátnych hmotných rezerv SR či Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave. Sú pripravené prijať zákazku aj zo súkromného sektora. Foto: AOMVSR

Inováciám vo vozidlách sa venuje vaše oddelenie špeciálnych úprav. Dokázali by ste vyrobiť dokonalé vozidlo typu Kitt v kultovom seriáli Knight Rider?

Seriál sa natáčal v 80-tych rokoch minulého storočia. Odvtedy prešlo štyridsať a umelá inteligencia (AI) sa v automobilovom priemysle presadzuje stále viac. Ešte stále však nedosiahla technickú úroveň, ktorú mal Kitt v spomínanom seriáli. AI dnes pomáha inštalovať rôzne typy kamier a senzorov a tým vyvíjať autonómne vozidlá. My sa skôr snažíme do vozidiel zabudovávať to, čo už je overené a uľahčuje službu našim policajtom a hasičom. Najmä zvláštne výstražné zariadenia, ktoré im umožňujú pri zásahoch v rámci práva prednostnej jazdy rýchle presuny. Ďalej je to montáž rádiostaníc pre komunikáciu s dispečingom, rôzne typy prestavieb, pri ktorých fixujeme vo vozidlách špeciálne vybavenie policajných a hasičských zložiek bezpečným a úsporným spôsobom.

Čo všetko je už dnes možné inštalovať do bezpečnostných vozidiel?

Rozdelil by som to na 2 oblasti: mechanické časti a elektroniku. Z mechanických častí sú to napríklad vonkajšie ochranné rámy slúžiace na zastavovanie unikajúcich vozidiel. Vo vnútri vozidla pomôžu napríklad držiaky zbraní a úložné systémy na bezpečnú prepravu a uloženie výbavy. Z elektronických zariadení sa sú to zvláštne výstražné zariadenia, vysielačky, radary, prístroje na nočné videnie, kamery na meranie rýchlosti a lustračné konzoly na lustráciu osôb a vozidiel.

Ak chceli mať v minulosti policajné zložky v aute radary, technici ich museli umiestniť pred spolujazdcom vodiča. To si však vyžadovalo deaktiváciu airbagu, čím bola znížená ochrana v prípade nehody. Experti AOMVSR si poradili aj s týmto problémom. Dnes už jazdia policajné hliadky s radarom aj s aktivovaným airbagom. Foto: AOMVSR

Sú autá našich policajtov či hasičov na úrovni ostatných krajín EÚ?

Áno, náš vozový park odzrkadľuje naše členstvo v EÚ. Inšpirujú nás aj naši českí kolegovia, s ktorými spolupracujeme pri zavádzaní noviniek. Našim vzorom sú Nemecko a Rakúsko, krajiny typické svojim poriadkom, dôslednosťou, pracovitosťou.

V minulosti vraj jazdili policajti bez jedného predného airbagu...

Ešte nedávno boli policajné autá síce výborne vybavené, ale pre spolujazdca neboli bezpečné. Pred spolujazdcom bol nainštalovaný výstupný panel, ktorý si vyžadoval vypnutie airbagu. To spôsobovalo veľké riziká, ak by prišlo k nehode, základné bezpečnostné procesy neboli splnené. Naši ľudia vyvinuli doplnky tak, že ich všetky integrovali do stredového panelu s obrazovkou rádia. Vďaka tomu sa nám podarilo zvýšiť bezpečnosť posádky policajných hliadok a minimalizovať riziko zranení pri rýchlej jazde či stíhaní nedisciplinovaných vodičov.

Nové veliteľské SUV vozidlo jazdí už v Bratislave a Košiciach. Má v sebe zabudovanú kompletnú výbavu v podobe rôznych balíkov – zdravotnícky kit vrátane defibrilátora, policajný kit s rôznymi typmi zbraní, pyrotechnický či chemický kit. Na miesto určenia dorazí ako prvé a okrem zásahu dokáže okamžite poskytnúť prvú pomoc. Tento trend je bežný aj v západných krajinách. Foto: AOMVSR

Ako sú pripravené autá našich zásahových jednotiek, ak sa dostanú do prestelky s ozbrojeným páchateľom?

Naše jednotky majú k dispozícii balistické štíty, no vozidlá, ktoré používajú, nie sú pancierované. Jazdia v bežnom civilnom vozidle a ak páchateľ disponuje silnejšou automatickou zbraňou, môže to pre posádku predstavovať riziko. Je potrebné vyvinúť lepšiu formu ochrany posádky týchto vozidiel. V iných krajinách sú pancierované vozidlá bežným štandardom. U nás potrebujeme zabezpečiť, aby mali príslušníci pohotovostných a zásahových jednotiek budú najvyššiu možnú ochranu, keď sú v prvej línii.

Úprava auta pre požiarny expertízny ústav. Odborníci z AOMVSR vybavili vozidlo balíkom pre zistenie príčin požiarov. Foto: AOMVSR

Čomu všetkému sa AOMVSR venujú Automobilové opravovne MVSR sú štátnou akciovou spoločnosťou (so 100 % majetkovou účasťou štátu,) ktorá sa venuje viacerým činnostiam. divízia servisných služieb poskytuje servis, opravy a údržbu motorových vozidiel

divízia výrobnej činnosti sa venuje výrobe evidenčných čísel vozidiel

divízia IT prevádzkuje (aj) digitalizačné pracovisko, ktoré digitalizuje mnohé štátne archívy

divízia fleet manažmentu zabezepčuje kompletný servis okolo prenájmu vozidiel, doplnkovej výbavy a všetkých súvisiacich služieb od obstarania až po ekologickú likvidáciu vozidiel

oddelenie úprav, prestavieb a výroby špeciálnych vozidiel sa stará o špeciálne úpravy a prestavby motorových vozidiel na mieru zákazníka a mimoškolskú vzdelávaciu činnosť pre bezpečnostné a záchranné zložky.

