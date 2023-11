Beatles vydali svoju poslednú pieseň a je to hit! Podarilo sa ju dokončiť vďaka umelej inteligencii

Singel Now And Then napísal a naspieval ešte John Lennon.

Spev Johna Lennona, basa Paula McCartneyho, gitara Georgea Harrisona a bicie Ringa Starra. To všetko sa ozýva z nového singlu legendárnej skupiny The Beatles viac ako 50 rokov po tom, ako sa rozpadla. Táto skladba je však skutočne ich posledná. Nevznikla by bez umelej inteligencie.

Pochybovali, či existuje

Najnovší singel Now And Then napísal a naspieval ešte John Lennon a teraz, po dlhých rokoch, ju dokončili Paul McCartney a Ringo Starr. Páska s demo verziou piesne, ktorú dala Yoko Ono Paulovi McCartneymu, pochádza ešte zo 70. rokov. John Lennon na nej nahral hrubé demo len za vlastného sprevádzania na klavíri.

Napriek viacnásobným pokusom skladbu dokončiť to však pre vtedajšiu techniku nebolo možné. V priebehu rokov sa teda hudobným svetom začali šíriť názory, že Lennonovo demo možno ani neexistuje. O to viac je včerajšie vydanie skladby vzrušujúcim okamihom pre celý hudobný svet.

Pomohla umelá inteligencia

Tím expertov, ktorý pracoval pod vedením režiséra Petra Jacksona na úspešnom dokumente The Beatles: Get Back, vyvinul novú technológiu založenú na umelej inteligencii, ktorá im pomohla oddeliť Johnov spev od piana. Dal tak možnosť McCartneymu a Starrovi dokončiť singel do podoby, v akej ho môžu fanúšikovia teraz počuť. Zároveň vychádza aj krátky dokument o náročnej ceste za vydaním tejto skladby.

Od piatka 10. novembra bude v predaji kolekcia piesní z rokov 1962 až 1966 nazvaná The Red Album na CD aj vinyloch. Podobná kolekcia, avšak z rokov 1967 až 1970, dostala názov The Blue Album. Na oboch sú tie najväčšie hity a niekoľko úplne novo pridaných skladieb. Všetky piesne sú na fyzických nosičoch mixované v stereu, v digitálnej verzii dokonca aj ako Dolby atmos. Na špeciálnych singlových vinyloch vychádza Now And Then po boku debutového Love Me Do.