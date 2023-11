Vyhral rozprávkovú sumu, no reakciou všetkých prekvapil. Každé ráno vstane o pol piatej a ide do práce

Napriek tomu, že vyhral obrovské množstvo peňazí, rozhodol sa, že jeho život zostane v starých koľajach. Čerstvý milionár z Kanady má na to jednoduchý dôvod. „Cítim sa úplne rovnako. Vôbec som sa nezmenil,“ povedal Pierre Richer v rozhovore pre City News. Muž tridsať rokov pravidelne kupoval lístky do lotérie, no ten výherný pôvodne ani nemal v pláne zakúpiť.

Bola to náhoda

K šťastnému tiketu sa dostal len vďaka Dňu vďakyvzdania. Keďže počas tohto dňa s rodinou pripravuje špecifické pokrmy, kvôli jednej veci musel zbehnúť do obchodu. To, čo hľadali, našli v zľave v jednom z nich. A zatiaľ čo dcéra nakupovala, čo potrebovali, Pierre si stihol zobrať jeden lístok do lotérie.

Ak by teda nebola zľava práve v danom obchode, možno by sa Pierre nikdy k výhre nedostal. V nasledujúci deň po žrebovaní za ním nadšene prišli jeho priateľka a dcéra, ktoré zistili, že vyhral až 50 miliónov kanadských dolárov (34,1 miliónov eur). „Zavolala ma k sebe a obe mi povedali, že som vyhral. A ja som na to povedal ,Okej‘ a odišiel som,“ opisuje Pierre.

Nevzdá sa svojej práce

Výhra nezmenila nič, čo doteraz robil. Na ďalší deň sa opäť zobudil o 4:30 ráno a odišiel do svojej práce. Je zamestnaný ako vodič a vedúci expedície v stravovacej spoločnosti a tvrdí, že by svojím odchodom spôsobil komplikácie. „Nemôžem ich v tom nechať samých. Bezo mňa nie je expedičné oddelenie reálne,“ hovorí výherca.

Mnohí z nás by možno po takejto výhre opustili svoju prácu, prípadne by si kúpili vilu v tropickej destinácii. Pierre však nič také neplánuje. „Našim plánom je kúpiť si dom, nové auto a v podstate to je všetko. A ony [priateľka a dcéra] pôjdu na dovolenku. Nie som človek, ktorý chodieva na dovolenky, takže pôjdu ony,“ cituje Pierra portál The Messenger.