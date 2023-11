Moderátorka Mária Chreneková Pietrová sa vydala za milionára a žije na zámku: Som rada nohami na zemi

Ako sa hovorí, už v Hainburgu žiadna sláva neplatí. Ja som nikdy nebola ten človek, ktorý by si to užíval, práve naopak, povedala moderátorka.

„Konkrétny sen asi nemám. Som šťastná a spokojná,“ priznala v ozhovore pre Markízu jej dlhoročná tvár Mária Chreneková Pietrová. Moderátorka Televíznych novín sa pred 10 rokmi vydala za milionára Tomáša Chreneka mladšieho, ktorý je synom jedného z najbohatších Slovákov. No ak by niekto čakal, že by sa Mária bohatstvom chválila, mýli sa. Nechodí medzi smotánku, stále pracuje a hovorí, že je rada nohami na zemi.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/TelevizneNoviny/photos/a.190580651409/10152717175206410/

Domov chodila s podliatinami

Mária sa narodila do významnej umeleckej rodiny. Jej starým otcom bol Miloš Pietor, slovenský divadelník a režisér a jej otec Miloš Pietor mladší je zase známym scénickým architektom. Aj keď aj Máriu lákalo umenie a vyštudovala filmovú produkciu na bratislavskej Vysokej škole múzických umení, jej veľkou vášňou bol aj šport.

Od štyroch rokov sa venovala gymnastike, v ktorej mohla uspieť aj na profesionálnej úrovni, no ako 10-ročná dostala mononukleózu, ktorá ju úplne odstavila. „Ležala som týždeň v nemocnici a rok som musela držať prísnu diétu. Strašne som schudla, toto obdobie nebolo jednoduché najmä pre mojich rodičov,“ spomínala pre portál Zdravie Mária, ktorá sa neskôr začala venovať bojovým umeniam a kickboxu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/whitegallerysk/posts/pfbid023ZE89dW7sSJ8AhHmJKqFUP8TPtpDBQmsPYQHGVeTgsK1qDB1zQxcJjoEgwRsitSkl

„Ale po čase ma prestalo baviť chodiť domov s čiernymi podliatinami na bruchu a krvavými hánkami,“ smiala sa Mária, ktorá sa nakoniec k športu dostala po rokoch opäť, no tentokrát cez moderovanie. K moderátorskej práci sa podľa jej slov dostala ako 17-ročná náhodou, keď jej kamarát povedal, že v televízii robia kasting.

Tajná svadba

Z verejnoprávnej televízie sa dostala nakoniec do Markízy, kde dostala po rokoch šancu moderovať hlavné televízne noviny. Šťastie sa na ňu usmialo aj v súkromí, keď sa v roku 2013 tajne vydala za advokáta Tomáša Chreneka mladšieho, ktorý je synom milionára.

Článok pokračuje na ďalšej strane: