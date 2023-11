Učiteľ Peter vyhral milión, ktoré rozdá svojim chudobným žiakom. Potrebujú predsa nové učebnice aj šaty

Vyučuje vedné predmety v malej chudobnej dedine v Keni. Triedy sú tam preplnené, v niektorých je aj 80 žiakov. Mnoho z nich každý deň prejde niekoľko kilometrov, len aby sa dostalo do školy. Peter Tabichi však do učiteľstva vkladá srdce.

Nemusia sa vydať, aby uspeli

Za svoj výnimočný prínos nedávno vyhral Global Teacher Prize, ocenenie, ktoré je známe aj ako Nobelova cena pre pedagógov. Ako je jeho zvykom, s výhrou vo výške takmer milión eur sa plánuje podeliť. Ako píše portál Bright side, väčšinu financií venuje deťom, ktoré si inak nemôžu dovoliť nákup učebníc či uniforiem.

Jednu z najväčších tamojších výziev je prístup ku knihám. Keďže v škole nie je internet, Peter vo voľnom čase sťahuje materiály pre žiakov v neďalekej kaviarni. Okrem toho povzbudzuje aj mladé dievčatá, aby sa neponáhľali do manželstva, ako je tu zvykom. Rodičia sa týmto spôsobom snažia zabezpečiť im budúcnosť, no on ich motivuje k vzdelaniu.

Svet ich bude poznať

Peter pri preberaní ocenenia zdôraznil, že škola, v ktorej vyučuje, každý deň čelí mnohým výzvam. V äčšina študentov podľa neho pochádza z chudobných rodín, ktoré si nemôžu dovoliť ani raňajky. Napriek tomu mnohí z nich vynikajú vo vedeckých súťažiach a niektorým sa podarilo dostať na univerzity.

„ Ako učiteľ pracujúci v prvej línii vidím potenciál mladých ľudí. Ich zvedavosť, talent, inteligenciu a vieru. Toto je ich čas, “ povedal pri preberaní ceny. Zdôraznil, že mladých ľudí v Afrike už nebudú brzdiť nízke očakávania. „ Afrika bude produkovať vedcov, inžinierov a podnikateľov, ktorých mená budú jedného dňa známe v každom kúte sveta, “ uviedol.

