Dobrá svokra Hana Gregorová o novej neveste: Je to krásna a múdra žena. Myslím, že Daniela je tá pravá

Zdá sa, že herečka Hana Gregorová konečne našla nevestu podľa svojich predstáv. Po tom, ako bývalú manželku svojho syna, herca a hudobníka Ondřeja Brzobohatého, modelku Taťánu Kuchařovú, príliš v obľube nemala, teraz je tu niekto, koho si zrejme obľúbila. Nová Ondřejova manželka, moderátorka Daniela Písařovicová, urobila na svokru dobrý dojem. Ako píše portál super.cz, Hana na svoju novú nevestu nešetrila slovami chvály.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5521758691180045&set=pcb.5521761301179784

Vďačí jej za to, že sa nezložil

„S týmto sa pochválim viac ako rád,“ napísal na sociálnej sieti Ondřej Brzobohatý, ktorý sa po štyroch mesiacoch od zásnub v septembri postavil pred oltár. Svoje áno povedal počas tajnej svadby v spoločnosti len tých najbližších moderátorke a novinárke Daniele Písařovicovej, ktorej vraj vďačí za to, že sa v živote nezložil.

Z dlho plánovanej dovolenky v Taliansku sa nakoniec vykľula ich svadba s Danielou. „Zistili sme, že nie sme evidentne prví Česi, ktorým to napadlo, a dnes môžeme konštatovať, že po všetkých stránkach to bolo dobré rozhodnutie. Pôvodnú dovolenkovú zostavu sme len rozšírili o najbližšiu rodinu a priateľov,“ napísal známy hudobník.

Nová nevesta sa páči

Danielu si obľúbila aj Ondřejova mama, herečka Hana Gregorová, ktorá najnovšie svoju novú nevestu vychválila do nebies. „Je to krásna žena, stojí nohami na zemi, je múdra. Čo viac? Sú šťastní. Máme pekné rodinné vzťahy. Aj keď sa to píše, nepletiem sa svojim deťom do života. Vždy som povedala svoj názor a tým to skončilo. Miluje Danielu, tá miluje jeho,“ vyjadrila sa spokojná svokra.

Herečka dúfa, že synovi to do tretice vyjde a že Daniela je jeho osudovou ženou na zvyšok života. No zároveň priznáva, že aj keby sa rozviedol 10-krát, ona s tým nič nespraví. „Ja verím, že teraz už to vyjde. Myslím, že Daniela je tá pravá, ale nie som prorokom,“ dodala herečka opatrne.