Soňa Müllerová má odkaz, ktorý by poslala svojmu mladšiemu ja: Existujú veci, ktoré nikdy neoľutuješ

Mala obdobie, keď chodila len v čiernej, no pribúdajúcimi rokmi sa zamilovala do farieb. „Ako zástankyňa pro-agingu si myslím, že čím sme staršie, tým farebnejšie by sme mali chodiť oblečené. Farby nás zjemnia, ale aj rozžiaria, osviežia, dodajú iskru. V mojom veku sa farieb netreba báť, treba sa s nimi hrať,“ napísala na sociálne siete Soňa Müllerová, pre ktorú je móda odrazom toho, čo prežíva vo svojom vnútri. Nie vždy to tak však mala a pre Šarm uviedla odkaz svojmu mladšiemu ja, ktorý by si mal vypočuť každý.

Prvá je vždy ideálna

„Zostaň sama sebou! V každej situácii, v každej chvíli, lebo to sú veci, ktoré nikdy neoľutuješ. V okamihu, keď sa prispôsobíš, keď si oblečieš niečo, na čo ti niekto povie toto si daj, v tomto vyzeráš dobre, tak to nemá takú silu,“ vysvetlila 62-ročná moderátorka.

„Vždy zostaň sama sebou a vždy choď na prvú a príliš nad tým nerozmýšľaj. Keď nad tým príliš rozmýšľaš, tak prídeš na to, že tá prvá je vždy úplne ideálna,“ odkázala Soňa Müllerová, ktorá sama seba nazýva aj „bohyňou seniorkou“. Jej dcéra Ema totiž stojí za projektom „Som bohyňa“, ktorým sa snaží podporovať sebavedomie žien.

Bohyňa seniorka

„Inšpiruje ma komunita „bohýň“, ktorá pracuje na budovaní svojej sebalásky. Moja Emča „bohyňa juniorka“ vraví, že je to práca na plný úväzok, ja mamča „bohyňa seniorka“ tvrdím, že aj na celý život. Vždy totiž príde niekto alebo niečo, čo vašou sebaláskou riadne zatrasie. „Bohyne seniorky“ určite vedia o čom hovorím,“ napísala na svoj Instagram moderátorka, ktorá hrdo nosí mikinu s nápisom „Som bohyňa“.

Bohyňa seniorka si podľa nej váži každú sekundu, lebo vie, že nič nie je naveky a pestuje si vnútornú harmóniu. „Chráni seba a svojich blízkych ako levica svoje mláďatá. Podporuje „bohyne juniorky“, ktoré pracujú na svojej sebaláske, lebo vie, že ak sa človek má rád, tak je život oveľa jednoduchší a šťastnejší,“ odkázala Soňa.