Guru z Mojsejovcov sa presadil v tom, čo ho naozaj napĺňalo. Zákazníkom sa neraz tisnú slzy do očí

V šou Mojsejovci dostal prezývku Guru a po rokoch sa ním aj naozaj stal. Vtedy ešte dlhovlasý chlapík s bielymi korálkami okolo krku sa z lásky k prírode začal venovať tomu, čo ho naozaj napĺňalo - tvorbe kytíc. Radosť z práce Milanovi Danihelovi priniesla aj množstvo zákazníkov z celého Slovenska. „Odjakživa som miloval prírodu, už ako malý chalan som si robil venčeky z lúčnych kvetov. Tak nejak mi to asi bolo dané do vienka,“ povedal Milan pre Plusku.

Kytice mu chvália ľudia z celého sveta

Na jeho fotografie a videá nádherných kytíc však udivene reagujú aj ľudia zo zahraničia. Svoje umenie tvoriť nádherné kytice vycibril aj vďaka tomu, že už na strednej škole plánoval otvorenie svojho vlastného obchodu. Kým sa to uskutočnilo, mal čas trénovať a rozširovať svoje zručnosti. „Chodil som na súťaže, kde som nejakú tú cenu vyhral, len to sú výstavné a súťažné formy, čo nemajú uplatnenie v predaji,“ uznáva Milan.

Jeho originálne nápady si však po nadobudnutí klientely získali svoju popularitu. K precíznosti ho viedol jeho niekdajší učiteľ, teraz ho motivujú stáli zákazníci, ktorí si na kyticiach potrpia. „Mám náročných zákazníkov. [Jedni z nich] chceli niečo iné, tak to nechali na mňa. Keď som videl ten pomník, napadlo mi urobiť aranžmán priamo na mieste. Veľa ľudí ma potom oslovilo, či by som to aj im mohol urobiť, ale časovo to nestíhame, lebo máme veľa práce v obchode,“ priznáva kvetinár.

Spokojnosť zákazníkov je prvoradá

Okrem toho je Danihel obľúbený aj preto, že niektoré kytice prináša priamo k obdarovaným zákazníkom, ktorým mnohokrát vyletia slzy z očí. „Vozíme od nás z Dubnice objednané kytice kdekoľvek, kam si ich zákazníci objednajú. [...] A momenty s oslávencami, ktorí o nás nemajú ani páru, sú neraz veľmi dojemné. Priznávam, že aj ja si s obdarovanými občas poplačem,“ hovorí. Taktiež uznáva, že je ochotný spraviť všetko preto, aby boli zákazníci maximálne spokojní.

Deň však má len 24 hodín a Milan sa nemôže venovať len svojej práci. Sám tvrdí, že je preňho podstatné stráviť istý čas aj s rodinou, keďže vyrastal v detskom domove. „Niekedy je toho veľa, ale oni to rešpektujú a vieme si vynahradiť čas byť spolu, keď je toho menej,“ povedal Milan. Istotne jeho blízkym robí obrovskú radosť každá jedna nádherná kytica. Či už je ružovo-fialová, má zemité farby, alebo je rôznofarebná, nie je ľahké od nich odtrhnúť zrak.