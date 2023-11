Rozvoniavajú po celej kuchyni. Keď Mária Čírová prípravuje parené buchty s lekvárom, spomína na babičku

„Parené buchty lekvárové, moje detstvo... Vaše tiež?“ pýtala sa Mária Čírová svojich fanúšikov. O tejto obľúbenej sladkej pochúťke hovorila iba pekne - pripomínajú jej totiž kuchyňu jej starých rodičov. Znamenitá speváčka a kuchárka sa neskôr rozhodla, že sa s priaznivcami podelí o recept na parené buchty, ktoré rozvoňajú každú kuchyňu.

Varenie ako relax

Ako vraví speváčka, s manželom Marošom varia veľmi radi. „Kuchyňa je pre nás taká oáza pokoja. Vždy po práci a po škôlke sa tam celá rodina stretneme, máme tam vyvýšené barové stoličky, takže traja ľudia si posadajú a ja alebo môj muž sme za veľkým stolom a krájame tam od šuniek cez syry po neviem čo a rozprávame sa,“ spomínala speváčka pre Korzár denníka SME.

V jej srdci majú špeciálne miesto aj parené buchty. „Dnes ma tá vôňa mäkkučkých buchiet a roztopeného masla opäť raz vrátila do kuchyne mojej babičky a dedka do Trnavy,“ napísala na Instagrame. Zaujíma to aj jej potomkov. „Mami, rozprávaj nám príbehy, keď si bola malá a ako ti babka navarila buchty,“ vravia jej deti. Vychutnajte si jej recept na parené buchty s lekvárom aj vy.

Parené buchty podľa Márie Čírovej:

Recept nájdete na druhej strane: