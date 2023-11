VIDEO: Mohol by sa zabávať v kluboch, no on ide príkladom. Vnuk sa radšej stará o svoju 96-ročnú babičku

Svoj život venuje starostlivosti o svoju milovanú starú mamu. Chris Punsalan dobrosrdečnosťou inšpiruje množstvo ľudí po celom svete. Na sociálnych sieťach má viac ako milión fanúšikov, ktorí s radosťou sledujú jeho precíznu opateru babičky. Okrem toho sa však stíha venovať aj množstvu iných aktivít, je hudobným producentom a je súčasťou rodinného biznisu.

Ukazuje ich spoločný život

Je mladý a život mu ponúka množstvo dobrodružstiev, on ale pred nimi uprednostnil svoju 96-ročnú babičku, ktorá si vyžaduje neustálu pozornosť. Sám hovorí, že sa jej len chce odvďačiť za to, čo preňho spravila, keď bol ešte malý. Denne dokumentuje svoj život a zdieľa ho s miliónmi ľudí, ktorí ho za to zbožňujú. Poukazuje na to, ako sa ich spoločný deň začína, čo počas neho robia, prípadne ako ju Chris prenáša z vozíčka na posteľ.

Každý jeden krok opisuje aj preto, aby mohol poradiť ľuďom, ktorí sa o ľudí na vozíčku chcú starať, prípadne už ich majú v opatere. Okrem toho vymýšľa špecifické aktivity, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári. Na niektorých videách spolu spievajú babičkinu obľúbenú pieseň, na iných čítajú listy. Mladík je celý svoj život usmievavý a optimistický, no starkej humor mu veľakrát ešte viac zlepší deň.

Nevybral si prácu, ale babičku

„Nemáte poňatia, ako veľmi som vďačná za vaše príspevky. Myslím, že pri sledovaní každého z nich plačem,“ píše jedna z používateliek pod videom. „Všetci ostatní už boli zamestnaní, no ja som sa radšej staral o moju starkú, pretože sa starala aj ona o mňa. Nechcem, aby skončila v domácej starostlivosti,“ tvrdí v jednom z videí Chris. Taktiež priznal, že to bolo spočiatku veľmi ťažké, no postupne sa stal majstrom v tom, čo robí.

