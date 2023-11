Domáce noky s omáčkou od Kemkovcov sú iná liga. Adriana sa naučila recept od pravých Talianov

„Myslím, že poznáte scénu maminčiny noky z Pelíškov...Je to naša obľúbená a asi aj preto u nás doma okamžite zarezonovalo toto jedlo.“ Takto predstavila svoj recept Adriana Kemka, ktorá v kuchyni nie je žiadnou začiatočníčkou.

Vydala kuchársku knihu s názvom Malou vidličkou a jej manžel, herec Juraj Kemka, sa môže každý deň tešiť z jej úspešných kulinárskych výtvorov. Šikovná kuchárka sa o svoje recepty a nápady delí aj na svojom Instagrame, kde sa podelila aj o skvelý recept na talianske noky, ktoré sa naučila robiť v Neapole.

Foto: Instagram/Adriana Kemka

Pelíšky v Talianku

„Naučila som sa ho od talianskych kolegov a dokonca sme ho prihlásili aj do kulinárskej súťaže. Volajú sa Gnocchi a la Sorentina. Je to vlastne lokálna dobrota z oblasti Neapolu, respektíve Sorenta," vysvetlila Adriana, ktorá priznala, že aj keď sa noky dajú kúpiť v obchode, toto je iná liga.

„Sú jemné, vláčne a mazľavé presne tak, ako majú správne maminčiny noky byť,“ napísala Adriana, ktorá s humorom dodala, že jej manžel recept ihneď premenoval na „Adričiny ňoky“.

„Je to trošku časovo náročnejšie ako podávať tie z obchodu, ale celá príprava ja jednoduchá a netrvá tak dlho, ako by ste si mysleli. Ja si často na ich konečnú výrobu vidličkou beriem do kuchyne dve pomocné sily. A keď si jedlo sami vymodelujú, baví ich to oveľa viac potom skonzumovať,“ prezradila dvojnásobná mama.

