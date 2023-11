Mária Čírová: Môj dedko Michal ma naučil jednu veľkú pravdu. Doteraz vychádzam z jeho slov

„Úplne zreteľne počujem ten jeho hlas... Aj po 18 rokoch,“ napísala na sociálnych sieťach Mária Čírová, ktorá si na Dušičky spomenula aj na svojho milovaného dedka Michala. Ako už v minulosti priznala, bol jej vodcom a o jednu z jeho rád sa podelila aj so svojimi fanúšikmi.

Vždy stál pri nej

„On bol pre mňa vždy človek, ktorý mal na všetko brutálny nadhľad. Hltala som veci, čo mi rozprával,“ hovorila pre agentúru SITA. Dedko Michal ju odmalička vodieval po škole na krúžky, vždy ju poctivo čakala, chodil s ňou aj na súťaže a po každom koncerte jej vždy priniesol banány, šunkovú bagetu a žuvačky.

„Bol to prvý človek, ktorý bol stále pri mne,“ priblížila speváčka, ktorá pre dedka Michala zložila pred rokmi aj pieseň Chýbaš. Venovala ju vtedy všetkým, ktorí prišli o niekoho blízkeho. Vždy si pri nej spomenie na to, že nikdy nevieme, kedy sa s kým vidíme naposledy. To sa jej totiž stalo aj pri jej starom otcovi, ktorý zomrel náhle.

Nečakaný odchod

„Raz tesne po mojom koncerte som ho videla stáť kúsok za pódiom. Stále na mňa kýval, aby som prišla za ním, že mi chce niečo povedať. Keďže som mala okolo seba kopec fanúšikov, nemohla som hneď odísť a on sa asi ponáhľal, tak mi zakýval, že mi to povie neskôr. Bohužiaľ, o pár dní na to nečakane zomrel. Vždy keď si na to spomeniem, si uvedomím že nikdy nevieme, kedy sa s kým vidíme naposledy a podľa toho by sme sa mali aj správať,“ spomínala speváčka pre Fun rádio.

