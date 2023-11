Bola som šťastná, pretože ich zachránili. Kristína Tormová opísala náročné chvíle počas pôrodu dvojičiek

Hoci z obľúbenej spisovateľky a moderátorky Kristíny Tormovej neustále srší humor a fanúšikov už roky baví prostredníctvom vtipného blogu, aj ona si prešla mimoriadne náročným obdobím. Keď sa totiž dvojičky Ela a Matilda vypýtali na svet, nikto to nečakal. „Napriek strachu som po narodení mojich dcér bola šťastná, pretože sa ich podarilo zachrániť,“ vyznala sa v relácii Pre mamy s Babsy herečka, ktorá si uvedomuje, akú dôležitú úlohu zohráva osveta.

Chvíle plné strachu

„Keby sa tak skoro nenarodili, jedna by zrejme nebola. Alebo by nebola tak, ako je,“ zaspomínala si pred rokmi na sociálnych sieťach Kristína, ktorej prvý pôrod sprevádzalo množstvo strachu. Zatiaľ čo synčeka Alanka už priviedla na svet v roku 2019 bez výrazných komplikácií, pôrod dvojičiek Ely a Matildy v roku 2013 bol iný.

„Vedela som tri dni predtým, že idem predčasne rodiť. Ešte mi vlastne dávali kortikoidy na dovyvinutie pľúcok Ely a Matildy, takže som to vedela dopredu. A to boli najhoršie dni,“ spomína si v relácii na dramatické chvíle Kristína Tormová. „Tam už je to o tom, že tebe je jedno, čo bude s tebou. Len plačeš a hovoríš im: ‚Hlavne sa potom nadýchnite´,“ popisovala dramatické chvíle pred časom pre RTVS.

Nevedela si predstaviť, čo ju čaká

V skutočnosti si nevedela predstaviť, čo ju s predčasne narodenými dcérkami čaká. „Paradoxne, keď už som porodila, tak sa mi uľavilo, lebo obe dievčatá prežili... Ja som bola fakt tak vďačná, že sa ich podarilo zachrániť, lebo vlastne tam hrozilo, že jedna z nich to nedá,“ pokračovala v relácii a dodala, že sa pri pôrode mnohé naučila.

