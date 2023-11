Pochválil jej ho aj Richard Müller. Skvelý piškótový jablčník sa Beáta Dubasová naučila od mamičky

„Hneď ťa musím opraviť na začiatku. Nie je to koláč, ale zákusok,“ opravila Beáta Dubasová svojho hostiteľa Borisa Farkaša, ktorý si ju ešte v roku 1993 pozval do šou Varíš, varím, varíme. Speváčka vtedy divákom prezradila recept na obrátený piškótový jabĺčnik od svojej mamy, ktorý spoločne piekli doma na východe. Pochúťka, ktorá nestráca svoje čaro ani po tridsiatich rokoch, vtedy nadchýnala aj Dubasovej kolegov.

Zje sa veľmi rýchlo

Speváčka Beáta Dubasová sa počas pečenia priznala, že si prežila obdobie, keď sa pravidelne stravovala iba v reštauráciách. Po čase sa jej hotové jedlá z podnikov zunovali a teraz obľubuje práve tradičné, obyčajné a predovšetkým domáce pokrmy. Táto skúsenosť v nej prebudila aj lásku ku vareniu, preto oprášila recepty, ktoré si pamätala z detstva, opásala si zásteru a pustila sa do toho.

Jedným z týchto receptov je aj obrátený jablkový zákusok, ktorý rozvonia každú domácnosť a rozveselí každého labužníka. „U nás sa veľmi rýchlo zje. Keď ho urobím, na druhý deň už nie je,“ popísala úspech zákuska jeho tvorkyňa. Beáta Dubasová dodáva, že jej ho chválili aj kolegovia. „Najviac asi Richard Müller, ktorý mi hovoril: ‚Ak to bude v televízii, musíš mi zavolať, kedy to bude, chcem to vidieť.‘,“ smiala sa.

