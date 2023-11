Dostali lekciu, ktorá overila ich vzťah. Andrea Vadkerti dokázala manželovi odpustiť pletky s moderátorkou

„Niekedy človeku musíte dať voľnosť, aby mohol žiť autentický život v pravde sám so sebou,“ myslela si Andrea Vadkerti v období, keď s partnerom Rastislavom prechádzali veľkou manželskou krízou. V médiách sa dokonca skloňovalo aj slovo rozvod a vyzeralo to naozaj zle. Odvtedy sa život bývalej moderátorky výrazne zmenil a zmenila sa aj ona sama.

Pred rokmi pracovala pre rôzne televízne stanice, no v čase, keď odtiaľ odchádzala, bola v ohrození nielen jej kariéra, ale najmä jej vzťah. S Rasťom spolu nežili niekoľko mesiacov a schyľovalo sa k permanentnému odlúčeniu. Krízu, do ktorej bola zapletená aj iná žena, však dvojica napokon prekonala a neskôr prišlo aj tretie bábätko. Dnes sú Andrea Vadkerti a Rastislav Vasilišin spolu už 18 rokov.

Foto: TASR - Štefan Puškáš

Nevedela po slovensky

Andrea Vadkerti sa narodila na juhu Slovenska v Nových Zámkoch. Keď ako 16-ročná dostala svoj prvý diktafón, bolo jej jasné, že sa chce uberať do mediálneho sveta. „Hlavne to bolo preto, že som bola veľmi zvedavá. Dá sa povedať, že za všetko dobré, čo ma postretlo, vďačím svojej zvedavosti. Druhá vec je, že nemám prirodzený pud zbytočného rešpektu pred uznávanými ľuďmi. Niekedy je to nepochopiteľné, no takzvaný veľkých ľudí sa absolútne nebojím,“ povedala kedysi pre Korzár.

Lenže Andrea nevedela po slovensky. „Do svojich siedmich rokov som nevedela poskladať slovenskú vetu. Na základnej škole sa každý smial z môjho akcentu a na strednej škole mi slovenčinárka povedala, že človek s takým strašným maďarským akcentom nemôže mať zo slovenčiny výbornú na vysvedčení. To ma nahnevalo, zaťala som sa a povedala som si - nielenže budem mať jednotku, ale budem aj recitovať na Hviezdoslavovom Kubíne,“ dodala. A tak sa aj stalo.

Raketový štart

Potom spravila talentovky na žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. A keď začala pracovať pre Rádio Ragtime, jej kariéra v médiách sa začala uberať tým správnym smerom. Tam si ju totiž všimli ľudia, ktorí sa na Slovensku chystali založiť súkromnú televíziu, z ktorej sa vykľula Markíza.

Andrea chodila každý rok na študijný výmenný pobyt do Spojených štátov amerických a kým bola v to leto v Amerike, jej mama si kdesi prečítala inzerát, že sa chystá konkurz do novej televízie. Svoju dcéru preto prihlásila. „Prvé kolo som nestihla, lebo som bola ešte v USA, ale rádio Ragtime na mňa poslalo dobré referencie, čo asi pomohlo. Prišla som na druhé kolo a z viac ako štyroch tisícok nás vybrali 16. Nebyť Markízy a možnosti tam začať, zrejme by som dnes bola inde. V médiách by som sa asi objavila, lebo to bol môj cieľ. Ale Markíza nám všetkým poskytla doslova raketový štart,“ zaspomínala si bývalá moderátorka.

Kríza v kariére aj v manželstve

Dnes v médiách nepracuje, venuje sa totiž profesionálnemu koučingu a konzultantskej činnosti. Keď však odchádzala zo spravodajskej televízie TA3, nebol ohrozený len jej ďalší pobyt v médiách, ale aj jej vzťah s podnikateľom Rastislavom Vasilišinom.

