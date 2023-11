VIDEO: Na svojej práci mám rád skoro všetko. Usmievavý vodič autobusu Martin vás nakazí dobrou náladou

Vodič prezradil aj to, aký gombík v autobuse používa najradšej.

„Naštartovať motor, sadnúť si do odpruženého sedadla a vyraziť. Z výšky kabíny zažijete východ slnka v ešte prázdnych uliciach, ale hektiku dopravných špičiek, prepletanie sa pulzujúcimi ulicami centra, ale aj pokoj odľahlejších mestských častí. To všetko z tej najlepšej kancelárie v Bratislave.“ Týmito slovami láka bratislavský dopravný podnik nových šoférov autobusu. Inzerát, ktorý by si pravdepodobne všimlo len málo ľudí, na sociálnych sieťach nakoniec videlo viac ako 200-tisíc Slovákov. Za všetko môže video s vodičom autobusu Martinom, ktorý o svojej práci dokáže rozprávať s takým nadšením ako málokto.

Vodič Martin. Foto: Instagram - Dopravný podnik Bratislava

Najobľúbenejší gombík v autobuse

„To bol odjakživa môj sen. Vždy som už ako malé dieťa vedel, že ja raz, keď budem veľký, tak budem robiť vodiča autobusu. A tento sen som si splnil,“ povedal vo virálnom videu Martin, ktorý neskrýva svoj úsmev. Z radosti v jeho očiach vidieť, že autobus je skutočne miesto, kde to miluje.

„V autobuse sa nachádza množstvo rôznych gombíkov. Asi najdôležitejšie, s ohľadom na cestujúcich, sú gombíky, ktorými sa ovládajú rôzne funkcie dverí,“ vysvetľoval vo videu Martin. „Môj najobľúbenejší gombík je gombík na ovládanie klimatizácie. Ten používam najradšej,“ dodal vodič, ktorý priznal, že na svojej práci má rád takmer všetko.

Vodič Martin. Foto: Instagram - Dopravný podnik Bratislava

Nadšenie dáva krídla

„Mám najradšej skoré ranné jazdy cez centrum mesta. Je to veľmi pekné vidieť, ako sa postupne zobúdza to mesto,“ uviedol. Medzi prestávkami zvykne upratovať, pretože má rád všetko čisté a teší ho, keď sa aj cestujúci môžu viezť v peknom a čistom autobuse. Jeho práca sa skutočne stala splneným snom.

Na sociálnych sieťach si nadšený vodić vyslúžil stovky podporných komentárov. „Krásne. Takto by to malo byť, aby ľudia mali radosť zo svojej práce, hneď by bol krajší svet,“ napísala v komentároch Zuzka. „To je ale aký sympatický človek? A tak krásne rozprával o svojej práci. Toto video som si pozrela trikrát. Ako hovorieval Tomáš Baťa – nadšenie dáva krídla,“ odkázala nadšená fanúšička Paťka.