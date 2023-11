FOTO: V Jarovciach majú jedinečnú dopravnú značku. Takú potrebujeme aj na našu ulicu, píšu Slováci

My ju máme a jedine pani špeciálna pedagogička ju nedodržiava, uviedla jedna z komentujúcich.

„Prosím vás pekne, obyvatelia obce, dennodenne sa na Dubovej ulici rútia autá, akoby boli niekde na hlavnej ceste! Uvedomte si, milí vodiči, že spoza hociktorého auta môže na cestu nečakane vyletieť dieťa na kolobežke alebo odrážadle. Je neuveriteľné, akí sú podaktorí vodiči bezohľadní,“ napísala v jednej z facebookových skupín mama Denisa. S podobným problémom sa stretli aj obyvatelia bratislavských Jaroviec, ktorí to vyriešili šikovným spôsobom. Na ulicu pridali značku, ktorá môže zachrániť život.

„Jazdite akoby tu žili vaše deti.“ To sú slová na jedinečnej dopravnej značke, pri ktorej by mal každý vodič spomaliť. Na sociálnych sieťach sa pod fotografiou značky spustila veľká diskusia – mnohí by privítali podobnú značku aj na iných miestach Slovenska, iní zase uviedli, že ani táto značka vodičov nezastaví.

„My ju máme a jedine pani špeciálna pedagogička ju nedodržiava a jazdí ako na pretekárskom okruhu. Keď sme ju viackrát upozornili a požiadali aj jej manžela, aby jej dohovoril, tak odvtedy, keď ma zbadá, ešte pridá,“ napísala pani Gabriela. Väčšina komentujúcich ale uviedla, že by značku mali radi aj na svojej ulici. „Takú dosť treba aj na našu ulicu,“ pridal sa do diskusie Ivo. „Všade by bolo treba,“ odkázala zase Kristína.