Napätie doma neriešia hádkami. Daniel Fischer a Dominika Kavaschová prezradili, ako riešia konflikty

Vyrastala v rodine, ktorá mala zmysel pre humor a aj s jej osudovým partnerom sa balili na vtipy. Dominika Kavaschová a Daniel Fischer sú dôkazom, že láska si človeka nájde v najmenej očakávaný čas a ako rodičia zase ukazujú, že nezhody sa dajú riešiť aj inak ako hádkami. Ako priznali v spoločnom rozhovore pre Pravdu, u nich doma hádky nemajú priestor.

Napätie riešia inak

Spolužiaci z vysokej školy sa veľmi dobre poznali celé roky, no láska medzi nimi vypukla až neskôr. „Nevieme, či by nám pred desiatimi rokmi bolo spolu tak bezproblémovo a spokojne. Prišlo to v správny čas a sme veľmi šťastní, že sa tak stalo,“ uviedla pre Šarm Dominika, ktorá priznala, že mužov vždy balila na kadejaké fóry a inak to nebolo ani v prípade s Danielom, ktorému nepovie inak ako Danko.

Pri spoločných chvíľach, keď sa doma smejú, sa častokrát až dojme a humor im pomáha aj v časoch, keď majú medzi sebou nezhody. „S Dominikou sa napríklad neradi hádame. Áno, občas sa nejaké to napätie vyskytne, ale snažíme sa to čo najviac riešiť pokojne a s humorom. Ak nám na tom druhom niečo prekáža, tak si to naznačíme niečím vtipným,“ povedal pre Pravdu Daniel Fischer, podľa ktorého humor robí ťažké veci stráviteľnejšími.

Váži si to, nie je to samozrejmosť

Témou číslo jedna je v ich domácnosti najmä dcérka Maia, ktorá obom zmenila celý život. Daniel Fischer priznal, že vďaka dcérke zjemnel a Dominika zase uviedla, že ju prvorodené dieťa zmenilo úplne. A aj keď otvorene hovoria o tom, že s príchodom dcéry sa ich vzťah zmenil, stále sa ľúbia a pri každej príležitosti si to dokazujú.

Dominika Kavaschová takmer v každom rozhovore spomenie, že má po svojom boku najlepšieho muža, ktorý má rodinu na prvom mieste. „Veľmi sa o nás stará. A ja si to vážim, lebo to nie je samozrejmosť. Je to dobrý muž a vynikajúci nežný otec. Ďakujem každý deň niekomu tam hore zaňho,“ odkázala spokojná herečka, snúbenica a mama.