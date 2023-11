Milionár Marcel predal firmu a stavia domy pre ľudí z ulice. Vie, aké dôležité je cítiť teplo domova

Na tomto mieste dostávajú ľudia bez domova skutočnú druhú šancu. V kanadskom mestečku Fredericton dokážu za štyri pracovné dni postaviť malý domček, ktorý sa stane útočiskom pre človeka z ulice. Ako informovala televízia CBC, za projektom stojí milionár Marcel Lebrun, ktorý sa rozhodol svoje bohatstvo investovať do dobrej veci.

Postavil 70 domov

Marcel LeBrun mal úspešnú spoločnosť zaoberajúcu sa monitorovaním sociálnych médií, ktorú predal americkému konkurentovi. Keď mu na účte z predaja spoločnosti pristála osemciferná suma, povedal si, že peniaze si nenechá len pre seba. Rozhodol sa, že vybuduje mestskú časť s malými domami pre tých, ktorí to najviac potrebujú – pre ľudí bez domova.

Prvý dom postavil v septembri 2021 a o dva roky neskôr je na mieste o 70 domov viac. Domčeky majú kompletne vybavenú kuchyňu, obývaciu izbu, spálňu aj kúpeľňu. Každý dom má svoju terasu, solárne panely a esteticky príjemné farby.

Strechu nad hlavou našla v novom dome aj Samantha Seymourová, ktorá dlhé roky bývala v útulku pre ľudí bez domova. Keď prišla do nového domu, ako darček dostala vyrezanú tekvicu. „Dala som si ju na verandu, tešila som sa z nej. No moja prvá myšlienka bola – neukradne mi to niekto, keď ju nechám vonku? Ráno som sa zobudila a tekvica tam stále bola,“ prezradila pre CBC Samantha, ktorá zároveň priznala, že niektorí ľudia z ulice sa nedokázali novému bývaniu prispôsobiť.

Slová kritikov

Článok pokračuje na ďalšej strane: