Vážila 270 kíl a smrť nebola ďaleko. Zachránila ju až lekárka, ktorá sa k nej správala ako k človeku

Nebola to jednoduchá cesta, ale napokon sa jej to podarilo.Američanka Teresa Parentová dokázala svoj život, ktorý smeroval do záhuby, po piatich rokoch úplne obrátiť. Štyridsaťštyriročná učiteľka pôvodne vážila 270 kilogramov a a pokiaľ by so sebou nič nerobila, zrejme by už dlho nežila. Po prekonaní malého srdcového infarktu navštívila mnohých lekárov, tým však stačil jediný pohľad a pár sekúnd na to, aby v jednej vete zhodnotili liečebný postup – ste tučná, schudnite, inak zomriete. Všetko zmenilo až jedno osudové stretnutie.

Osudné stretnutie

Nikto z lekárov sa nezmohol na to, aby trpiacej žene venoval čo i len pár slov navyše. Pre všetkých bola iba tou osobou, ktorá sa prejedla do morbídnej obezity. Teresa si bola vedomá svojho zdravotného stavu a aj toho, že bez zmeny jej ostane maximálne pár rokov života. Aj napriek tomu sa k prvému kroku nedokázala donútiť.

To sa zmenilo až vďaka osudnému stretnutiu s doktorkou Sobnoskou. „Ako jediná ma hneď neodsúdila so slovami, že som tučná a zomriem. Prišla ku mne, pohladila ma po tvári a povedala, čo také zlé sa vám v živote stalo, že ste si takto ublížili?“ spomína Teresa vo svojom videu.

Čo urobila doktorka?

Svoju cestu chudnutia roky mapuje na sociálnej sieti a teraz vyhľadala aj samotnú kardiologičku, aby sa jej poďakovala. Doktorka tušila, že za stovkami kilogramov tuku na jej tele je veľká trauma z minulosti.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.