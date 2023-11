S výbušninou na chrbte ju prinútili vykradnúť banku. Urobili však osudovú chybu, ktorá ich stála slobodu

Musela vykradnúť banku, inak by sa jej dcérke niečo stalo. Príbeh istej Američanky sa odohral ako z dramatického akčného filmu, ktorý sa však skončil tak trochu komicky. Zločinci svoj plán uskutočnili dômyselne a takmer bezchybne. Takmer. Záver, v ktorom si rozprávkový lup mali už iba užívať, totiž neprišiel. Ako uvádza televízia CBS, za všetko môže školácka chyba jedného z kriminálnikov a všímavosť ženy, z ktorej chceli urobiť zločinca.

Mesiace pod dozorom

Michelle Reneeová z amerického San Diega dlhé roky pracovala ako manažérka v banke. Netušila však, že zaujala miestnych zločincov, ktorí s ňou mali vlastné plány. Celé mesiace ju sledovali a zisťovali, s kým býva, aké sú jej denné návyky aj kedy odchádza do práce. Jej život a ľudí v jej okolí poznali do najmenších detailov.

Foto: Youtube: CBS News

Keď nadobudli presvedčenie, že všetko je pripravené na úspech, vydali sa do akcie. Traja zlodeji 20. novembra 2000 vtrhli do domu, kde Michelle žila so svojou sedemročnou dcérou Bree. Štrnásť hodín ich držali ako rukojemníčky zviazané lepiacou páskou. Na chrbty im umiestnili nálože s dynamitom a oznámili, že ich vedia kedykoľvek odpáliť zo vzdialenosti desať kilometrov.

Do banky aj s dynamitom na chrbte

„Zabiješ moju mamu? Zabiješ mňa?“ pýtalo sa dievčatko únoscov, na čo jej odpovedali jasne: „Nie, ak tvoja mama urobí všetko, čo má.“ Michelle mala ako riadiaca pracovníčka banky prístup do trezora, o ktorého obsah mali záujem. Ich požiadavka bola jednoznačná. Michelle mala pre nich vylúpiť banku, v ktorej pracovala. Ak by odmietla, o život by ako prvá prišla jej dcéra.

Foto: Youtube: CBS News

Na druhý deň vošla do pobočky svojej banky a von odchádzala s taškou plnou peňazí. Ukradnúť musela 360-tisíc dolárov (približne 336-tisíc eur), na chrbte pritom mala stále umiestnené časti výbušniny. „Vedeli ma psychologicky ovládať, ako keby ma presvedčili, že o mne vedia úplne všetko,“ spomínala pre televíziu CBS.

Zúfalú ženu sledovali aj počas lúpeže a upozornili ju, že nástražné zariadenie odpália pri prvom nesprávnom pohybe. Po lúpeži sa rozbehla a utekala smerom domov.

