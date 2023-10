Prvýkrát od nehody verejne vystúpil. Dag Palovič hovorí, že aj s hendikepom môžete žiť šťastne

Ale ja mám nohu. Titánovú, smeje sa dnes bývalý moderátor, hoci v momentoch, keď prišiel o nohu, mu rozhodne do smiechu nebolo.

Prvýkrát po hrozivej nehode, pri ktorej prišiel o nohu, verejne vystúpil. Dag Palovič so svojím workshopom prišiel za hokejistami Trenčína, aby ich motivoval. Hovoril im o tom, ako pracovať so svojimi emóciami a celkovo s myšlienkami, ako si nastaviť myseľ a ako budovať kolektív. Je presvedčený, že aj s hendikepom sa dá žiť plnohodnotný a šťastný život. Informoval o tom Nový Čas.

Na duchu neklesol

Druhýkrát sa narodil a je za to vďačný. Exmoderátor Dag Palovič sa minulý rok v auguste viezol na motorke, keď do neho narazilo auto. Pri náraze utrpel vážne zranenia a len málokto veril, že to prežije. Následky nehody boli osudné a Dag prišiel o nohu. Dnes sa však už z toho smeje: „Ale ja mám nohu. Titánovú,“ smial sa pred časom v relácii Teleráno.

Napriek nešťastiu, ktoré sa mu stalo, na život nezanevrel. Práve naopak. Každému, kto je ochotný počúvať, chce rozpovedať svoj životný príbeh a ukázať, že aj hendikepovaný človek môže žiť šťastný a plnohodnotný život. Chce motivovať iných, aj preto sa rozhodol, že je načase po prvýkrát od nehody verejne vystúpiť.

Dag sa už 15 rokov pred nehodou zaoberal nastavením svojej mysle a dlhodobo na tom tvrdo pracoval. To mu potom aj dosť pomohlo. So svojím workshopom tak zavítal medzi hokejistov Trenčína. „Toto bolo moje prvé vystúpenie po nehode. Teda po roku a jednom mesiaci. A zhodou okolností to bolo pre HK Dukla Trenčín, kde som pred piatimi rokmi robil svoj úplne prvý koučing pre športovcov,“ povedal Dag.

Hokejistom sa prihováral necelé dve hodiny a snažil sa im ukázať, ako je možné sa pozerať na svoju prácu, na vzťahy, ale aj celkovo na tento svet. Lebo on na duchu nikdy neklesol a snaží sa myslieť pozitívne.