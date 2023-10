Nevedela som, že nám to vydrží 33 rokov. Katka Žbirková prezradila, čo zmiernilo bolesť zo straty Mekyho

„Sú veci, ktoré celkom neprebolia,“ hovorieval svojej Katke Meky Žbirka, ktorý si v srdci dlhé roky nosil vlastnú bolestnú skúsenosť spojenú so stratou milovanej matky Ruth. Aj keď od jeho náhleho odchodu do hudobného neba čoskoro uplynú dva roky a bolesť najbližších sa časom zmiernila, Katka na výnimočnosť svojho manžela nezabúda. Ako priznala v rozhovore pre Šarm, aj po rokoch sa snaží robiť všetko preto, aby jej životná láska zostala nesmrteľná.

Myslí na neho neustále

„V osemnástich som nevedela, že si ho vezmem a že nám to vydrží tridsaťtri rokov,“ hovorí Katka, ktorá bola od svojho manžela mladšia o necelých pätnásť rokov. „Keď som ho spoznala, mal 32 rokov, takže to nebol žiadny starec, ktorého by som si brala. A okrem toho vždy vyzeral mladší,“ usmieva sa pri spomienke. Nad budúcnosťou a tým, že by ju opustil priskoro, príliš nepremýšľala. „Na to sa nedá pripraviť a strach máte permanentne,“ dodala.

Ako priznáva, ani po dvoch rokoch na Mekyho nezabúda a myslí naňho takmer v každej situácii. „Sú chvíle, keď by som sa s ním potrebovala poradiť, ale vtedy si väčšinou predstavím, čo by na to povedal. Boli sme na seba veľmi napojení a zhodli sme sa v zásadných veciach, takže viem odhadnúť jeho názor. Ale aj tak, keby mi to len potvrdil,“ pokračuje.

Chýba jej jeho humor

Jedným dychom dodáva, že najviac jej chýba práve jeho humor, ktorým dokázal odľahčiť každú kritickú situáciu. „Samozrejme, že čas pracuje a bolesť sa zmierni, mne v tom pomáha práca,“ pokračuje Katka.

