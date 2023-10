Nemyslel si, že sa ešte niekedy ožení. Channing Tatum požiadal o ruku ženu, ktorú miluje rozosmievať

Natočili spolu film, ktorý bol podľa nich dobrým testom, či sa k sebe hodia. „Vyšli sme z neho ešte silnejší,“ hovorila herečka a speváčka Zoë Kravitzová, ktorá tvorí dva roky pár s Channingom Tatumom. Aj keď obľúbený herec hovoril, že si po rozvode nevie predstaviť, že sa ešte niekedy ožení, po dvoch rokoch randenia zmenil svoj názor. Ako informoval magazín People, herecká dvojica mieri pred oltár.

Nevie, či sa ešte ožení

Obľúbený herec bol deväť rokov ženatý s herečkou Jennou Dewanovou, s ktorou vychovávali dcérku Everly. V roku 2018 sa pár rozišiel a rok na to ich oficiálne rozviedol súd. „Život sa vám úplne otočí. Všetko, čo ste si plánovali, sa rozplynie a pýtate sa, čo sa stalo,“ vravel Channing Tatum v rozhovore pre Vanity Fair, v ktorom otvorene prehovoril o rozvode.

„Na začiatku bol rozvod veľmi strašidelný. Bolo to však presne to, čo som potreboval. Nemyslím si, že by som na sebe zapracoval alebo že by som vedel, čo chcem robiť ďalej, keby sa to nestalo,“ povedal herec. Po rozvode sa rozhodol sústrediť najmä na výchovu dcéry.

„Bola to tá najlepšia vec, ktorú som kedy urobil. Za ten čas, ktorý sme boli spolu len my dvaja, sa z nás stali tí najlepší priatelia,“ prezradil Tatum a priznal, že vo vzťahoch to má náročné. Kým v práci nemá žiaden strach z toho, že sa niečo pokazí, pokiaľ ide o srdcové záležitosti, skončilo to vždy tak, že sa snažil až priveľmi.

Od začiatku ako gentleman

