Viac ako milión Slovákov sa môže tešiť na veľký darček od štátu. Koľko a kedy vám cinkne na účet?

Darček od štátu pre viac ako milión ľudí by už budúci rok mohol byť väčší. Ako oznámil minister práce, sociálnych vecí a rodiny, už v roku 2024 by poberatelia akejkoľvek formy dôchodku mali dosť 13. dôchodok v plnej výške tohto priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. Zmenu by mohol parlament schváliť počas prvých troch mesiacov budúceho roka, vyhlásil po oficiálnom uvedení do funkcie ministra Erik Tomáš.

Detaily predstavia čoskoro

Rokovanie o trinástom dôchodku rozbehol čerstvý šéf rezortu vraj už od prvého dňa vo funkcii. „Dohodli sme sa, že budúci rok bude vyplatený 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za tento rok,“ uviedol minister. Detaily by mali predstaviť v najbližších dňoch.

Premiér Robert Fico pripomenul, že 13. dôchodok v plnej výške bol schválený vo februári 2020, krátko pred parlamentnými voľbami. „Povedal som ministrovi práce, že mám záujem, aby právna úprava, ktorá garantuje 13. dôchodok v plnej výške, bola uplatnená a zrealizovaná v Národnej rade SR v prvých troch mesiacoch budúceho roka,“ povedal. Ak by minister práce predložil do programového vyhlásenia dosiahnutie tohto cieľa v roku 2024, premiér by takýto krok podporil.

Koľko to bude tento rok?

Tento rok bude výška trinásteho dôchodku maximálne 300 eur. „Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok v novembri 2023 automaticky, o 13. dôchodok teda netreba osobitne žiadať,“ uviedla Sociálna poisťovňa. Dodala, že poberateľom dôchodku v rozpätí od 268,89 eura do 963,32 eura sa suma 13. dôchodku bude znižovať až do minimálnej sumy 50,01 eura.

Najnižší 13. dôchodok v sume 50,00 eura dostanú poberatelia, ktorí majú dôchodok 963,33 eura a vyšší. Poberatelia si môžu výšku 13. dôchodku vypočítať pomocou kalkulačky na webstránke SP, do ktorej je potrebné napísať sumu dôchodku, teda jednotlivých dôchodkov, ktoré poberajú. Po kliknutí na políčko vypočítať zistia, v akej sume im patrí 13. dôchodok v novembri tohto roku.