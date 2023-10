FOTO: Pýchu Bratislavy otvoria po 28 rokoch. Pozrite sa, ako dnes vyzerá ikonická Lekáreň u Salvatora

Do ikonickej budovy Salvatora na Panskej ulici v bratislavskom Starom Meste by sa už tento rok mohla po viac ako 28 rokoch vrátiť lekáreň. Prevádzkovať ju bude nezisková organizácia Lekáreň u Salvatora, ktorá patrí pod Slovenskú lekárnickú komoru (SLeK). Lekáreň bude fungovať sedem dní v týždni. Kým však dostane všetky povolenia, počas novembrových víkendov si môže jej priestory pozrieť verejnosť. Pôvodná lekáreň ukončila svoju činnosť v roku 1995.

Snímka z interiéru Lekárne u Salvatora. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Normálna lekáreň

„Hneď budúci týždeň (tento týždeň, pozn. redakcie) spustíme všetky procesy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa lekáreň otvoriť dala. Tie procesy sú pomerne komplikované, ale nie je to otvorenie jadrovej elektrárne. Istý čas trvajú, ale verím, že to stihneme ešte v tomto roku,“ uviedol na piatkovej tlačovej konferencii prezident SLeK Ondrej Sukeľ.

Následne by tam mala začať fungovať sedem dní v týždni normálna lekáreň, či už výdaj liekov na lekársky predpis alebo bez lekárskeho predpisu, teda kompletný lekárenský sortiment, akurát na pozadí historického mobiliáru. Chýbať by nemala ani individuálna výroba liekov.

Bude to aj múzeum

Do budúcnosti je v pláne, aby tam aj počas prevádzky bol niekto, kto prípadným záujemcom z radov návštevníkov, keďže lekáreň nemá slúžiť len pacientom, ale aj ako istý typ múzea, vedel poskytnúť erudovaný komentovaný výklad o lekárni a jej histórii. Počíta sa postupne aj s edukačno-osvetovými službami.

